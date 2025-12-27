È½ÌÀ¤·¤¿ÂçÃ«¤Î¡ÈNo.1µÏ¿¡É¡¡¼Â¶·¤¬Ø³Á³¤È¤·¤¿6ÉÃ´Ö¡Ä¥É·³Æ±Î½¤¬¥É¥ó°ú¤¤·¤¿Îò»ËÅª½Ö´Ö
ÆóÅáÎ®¤Ç¹ï¤ó¤À143¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾ì³°ÃÆ
¡¡Ê¸¶ç¤Ê¤·¤ÎºÇÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ÇÊü¤Ã¤¿¾ì³°ÃÆ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇºÇÄ¹Èôµ÷Î¥¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆMLB¸ø¼°¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï10·î17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó4¹æ¤ò´Þ¤à1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÊü¤Ã¤¿°ìÈ¯¤¬2025Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇºÇÄ¹Èôµ÷Î¥¤ÎËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï4²ó2»à¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£±¦ÏÓ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤«¤éÊü¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀÊ¤ò±Û¤¨¤Æ¾ì³°¤Ø¾Ã¤¨¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ116.9¥Þ¥¤¥ë¡¢³ÑÅÙ33ÅÙ¡¢Èôµ÷Î¥469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò·×Â¬¤·¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î°ìÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇµå¤¬Ìë¶õ¤ËÉñ¤Ã¤¿6ÉÃ´Ö¤Ë¡¢µå¾ì¤Ë¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶¸´îÍðÉñ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¼Â¶·ÀÊ¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥°¥Ã¥É¥Í¥¹¡Ê¥Þ¥¸¤«¤è¡Ë!!¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë!!¡¡¥ï¡¼¡¼¡¼¥©!!¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡¢°Û¼¡¸µ¤ÎÈôµ÷Î¥¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£MLB¸ø¼°¤Ï¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢ÆóÅáÎ®¤Ç3ËÜÎÝÂÇ¤È10Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¤âÅÐ¾ì¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢3ËÜÎÝÂÇ¤Î¤¦¤Á¤Î2È¯ÌÜ¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤·¤¿°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤È¾×·â¤Î¥¢¡¼¥Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾å11¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¡£Åê¤²¤Æ¤Ï6²ó0/3¤òÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤ÈÅêÂÇ¤Ç»ÙÇÛ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº£µ¨ºÇÄ¹Èôµ÷Î¥ÃÆ¤È¤·¤ÆµÏ¿¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿°ìÈ¯¤Ï¡¢Îò»ËÅª³èÌö¤Î¾ÝÄ§¤È¤¤¤¨¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë