「少しだけ僕の話をさせてください」沼津に特大の感謝。23歳MFが告白「サッカーを諦めようと思ったことも...」
来季はJFLで戦うアスルクラロ沼津は12月27日、MF柳町魁耀がJ２のモンテディオ山形へ完全移籍することを発表した。
鹿島アントラーズのアカデミー出身の柳町は、2022年に水戸ホーリーホックに加入。24年２月に沼津へ移籍し、１年目はリーグ戦20試合で２ゴール、２年目の今季は全38試合に出場し、チームトップの８ゴールをマークした。
今回の移籍に際し、23歳MFは山形の公式サイトで「モンテディオ山形のファン、サポーターの皆様。はじめまして、柳町魁耀です。このオファーをいただき、クラブの話を聞いて、このクラブで選手としても１人の人間としても成長し、力になりたいと強く思いました」とし、次のように続ける。
「NDソフトスタジアム山形で素晴らしい選手たちとファン、サポーターのみなさんの前でサッカーができる日を想像するとワクワクして凄く楽しみです。みなさんと多くの勝利を喜び合い、ともに目標を達成するため、日々精進します。よろしくお願いします」
また、２シーズンを過ごした沼津を通じては「アスルクラロ沼津に関わる全ての皆さま、１年間様々な形でご支援、ご声援をありがとうございました」と感謝を伝え、「今シーズンの結果は僕の力不足で全てが僕の責任と感じています。本当に申し訳ありません」と謝罪した。
今季のJ３で沼津は最下位に終わり、J３・JFL入れ替え戦で敗れた。
「そして、このような形でチームを離れる決断をしたことは無責任だと自分でも強く感じています。それでも自分は選手として上を目指していく決断をしました。その決断ができたのも沼津に来させてもらうことができたからです」
柳町はクラブへの想いを明かす。
「少しだけ僕の話をさせてください。沼津に来る前の水戸での３年間は怪我やメンタル的な問題でサッカーができていない期間が多くありました。サッカーを諦めようと思ったことも１度や２度だけではありません。そんな中でも僕に声をかけてくれた高島社長、強化の的地さん、森川さんには感謝してもしきれません。ありがとうございます。そして、この２年間で出会えた選手・監督・コーチングスタッフ・メディカルスタッフ・フロントスタッフの方にも感謝を伝えたいです。ありがとうございました。
最後に、この２年間でどんな時も僕たちに寄り添い力を与え続けてくれたファン・サポーターの皆さま、パートナー企業の皆さまにも感謝をしたいと思います。ありがとうございました。ここまでサッカーを続けてこられたのは僕のことを応援、サポートしてくれた方々がいたからです。その方々たちのためにこれからも前に挑戦して行きます。
沼津でたくさんの人に出会い、支えられてサッカーができた２年間は本当に幸せな時間でした。２年間ありがとうございました」
沼津での出会いやサポートに感謝し、柳町は新天地へ向かう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
