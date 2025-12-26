【2026年：初売り＆ホリデーセールまとめ】 12月26日 更新

2025年も年末に差し掛かり、冬休みはゲームをしながら過ごそうと考えている方も多いだろう。年末年始は、各所で「ホリデーセール」や「初売り」が開催されるため、2025年にリリースされた最新ゲーム、プレイしたかったゲームをお得に購入できるチャンスだ。

本稿では、2025年の年末から2026年の年始にかけて開催される「ホリデーセール」や「初売り」の情報をまとめて紹介していく。なお、セールはプラットフォームやタイトルによって期間が異なる場合もあるため、購入する際はセール価格になっていることを確認いただきたい。

また、GAME Watchでは年始の楽しみの一つ「福袋」情報をまとめた記事も掲載しているので、こちらも併せてご覧いただきたい。

アトラス「ホリデーセール」

開催期間：2026年1月21日まで（プラットフォームにより異なる）

□アトラス「ホリデーセール」のページ

イトーヨーカドー「2026 初売り」

開催期間：2026年1月1日～1月3日

□イトーヨーカドー「お正月イベント」のページ

ゲオ「初売り 2026」

開催期間：2026年1月1日～1月4日

□「ゲオの初売り 2026」のページ

KONAMI「HOLIDAY SALE」

開催期間：2026年1月17日23時59分まで

□KONAMI「HOLIDAY SALE」のページ

スクウェア・エニックス「HOLIDAY SALE」（ダウンロード版ゲーム）

開催期間：2026年1月7日まで（プラットフォームにより異なる）

□スクウェア・エニックス「HOLIDAY SALE」のページ

スクウェア・エニックス e-STORE「新春初売りセール」（グッズ）

開催期間：2026年1月1日10時～1月13日9時59分

□スクウェア・エニックス e-STORE「新春初売りセール」のページ

Steam「ウィンターセール」

開催期間：2026年1月6日3時まで

□Steamのトップページ

セガ「Winter Sale」

開催期間：開催中（タイトル、プラットフォームによりセール期間は異なる）

□セガ「ダウンロード版セール」のページ

ニンテンドーeショップ「新春セール」

開催期間：12月26日0時～2026年1月8日23時59分

□マイニンテンドーストア「新春セール」のページ

PlayStation「年末年始セール」（ハード）

開催期間：2026年1月4日23時59分まで（Amazonの場合。店舗によって異なる）

□PlayStation「年末年始セール」のページ

PlayStation Store「BIG WINTER SALE」（ダウンロード版ゲーム）

開催期間 第1弾：2026年1月7日まで

第2弾：2026年1月5日～1月21日

□PlayStation Store「BIG WINTER SALE」のページ