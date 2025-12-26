2026年「初売り／ホリデーセール」まとめ！ 年末年始はお得にゲームを楽しもう【12月26日更新】
PS Store「BIG WINTER SALE」
2025年も年末に差し掛かり、冬休みはゲームをしながら過ごそうと考えている方も多いだろう。年末年始は、各所で「ホリデーセール」や「初売り」が開催されるため、2025年にリリースされた最新ゲーム、プレイしたかったゲームをお得に購入できるチャンスだ。
本稿では、2025年の年末から2026年の年始にかけて開催される「ホリデーセール」や「初売り」の情報をまとめて紹介していく。なお、セールはプラットフォームやタイトルによって期間が異なる場合もあるため、購入する際はセール価格になっていることを確認いただきたい。
また、GAME Watchでは年始の楽しみの一つ「福袋」情報をまとめた記事も掲載しているので、こちらも併せてご覧いただきたい。
アトラス「ホリデーセール」
開催期間：2026年1月21日まで（プラットフォームにより異なる）
□アトラス「ホリデーセール」のページ
イトーヨーカドー「2026 初売り」
開催期間：2026年1月1日～1月3日
□イトーヨーカドー「お正月イベント」のページ
ゲオ「初売り 2026」
開催期間：2026年1月1日～1月4日
□「ゲオの初売り 2026」のページ
KONAMI「HOLIDAY SALE」
開催期間：2026年1月17日23時59分まで
□KONAMI「HOLIDAY SALE」のページ
スクウェア・エニックス「HOLIDAY SALE」（ダウンロード版ゲーム）
開催期間：2026年1月7日まで（プラットフォームにより異なる）
□スクウェア・エニックス「HOLIDAY SALE」のページ
スクウェア・エニックス e-STORE「新春初売りセール」（グッズ）
開催期間：2026年1月1日10時～1月13日9時59分
□スクウェア・エニックス e-STORE「新春初売りセール」のページ
Steam「ウィンターセール」
開催期間：2026年1月6日3時まで
□Steamのトップページ
セガ「Winter Sale」
開催期間：開催中（タイトル、プラットフォームによりセール期間は異なる）
□セガ「ダウンロード版セール」のページ
ニンテンドーeショップ「新春セール」
開催期間：12月26日0時～2026年1月8日23時59分
□マイニンテンドーストア「新春セール」のページ
PlayStation「年末年始セール」（ハード）
開催期間：2026年1月4日23時59分まで（Amazonの場合。店舗によって異なる）
□PlayStation「年末年始セール」のページ
PlayStation Store「BIG WINTER SALE」（ダウンロード版ゲーム）
開催期間 第1弾：2026年1月7日まで
第2弾：2026年1月5日～1月21日
□PlayStation Store「BIG WINTER SALE」のページ