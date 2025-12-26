【NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME】 12月26日11時 配信（YouTube）

プライム1スタジオは、企業向けに行なわれた展示会にて、スタチュー「アルティメットプレミアムマスターライン エルデンリング ツリーガード」の展示を行なった。発売日と価格は共に未定。

本製品は、ゲーム「エルデンリング」に登場する「ツリーガード」を、同社のスタチューシリーズ「アルティメットプレミアムマスターライン」より1/4スケールで立体化したもの。

今回展示会にて本製品の国内初展示がされており、馬に乗り大盾とハルバードを構えたツリーガードの勇ましい姿や、鎧や盾などの造形も細やかに表現されている様子を確認することができた。

また本製品以外にも、現在予約受付中の「ホライゾンフォビドゥンウェスト」より「アルティメットジオラママスターライン アーロイ VS スリザーファング」のほか、「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」より「スローンレガシー ヤング クレイトス」のスタチューも国内初展示されていた。

「アルティメットプレミアムマスターライン エルデンリング ツリーガード」

「アルティメットジオラママスターライン ホライゾンフォビドゥンウェスト アーロイ VS スリザーファング」

「スローンレガシー ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク ヤング クレイトス」

