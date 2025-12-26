昨季はパリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ制覇にも貢献し、バロンドールに輝いたFWウスマン・デンベレ。バルセロナ在籍時は怪我の目立つガラスの天才アタッカーとのイメージもついていたが、昨季はフル稼働することができた。



しかし、今季に入ってからは再び筋肉系の怪我が目立っている。リーグ戦の出場は8試合に留まり、シーズン全体でも591分間しかプレイしていない。



現在は復帰しているが、PSG側は再発を恐れてかデンベレのスタメン起用に慎重だ。17日に行われたフラメンゴとのFIFAインターコンチネンタルカップでもデンベレをベンチスタートとしていたが、『Canal Plus』はこのPSG側の対応にデンベレが納得していないと伝えている。





デンベレ自身はもうスタメン出場する準備が出来ているとの考えのようだが、PSG側はまだ慎重になっている。これにデンベレは不満があるようで、指揮官ルイス・エンリケとの関係に緊張状態が生まれていると同メディアは伝えている。13日にリーグ戦でFCメスを3-2と撃破したPSGは、これで年内のリーグ戦を終えた。16試合を消化した段階でRCランスが勝ち点37を稼いで首位に立つサプライズを起こしているが、戦力面では1ポイント差で2位につけるPSGが圧倒的に上だ。PSGにとって大事になってくるのは連覇を目指すCL決勝トーナメントの戦いが始まる2月以降の戦いで、クラブとしてはそこへデンベレのベストコンディションを持っていきたい考えだろう。