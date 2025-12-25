1.8Ëü¿Í¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤«¡¡ÆÁÅçÂçÉÂ±¡¤ËÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹
¡¡ÆÁÅçÂçÉÂ±¡¤Ï25Æü¡¢±¡Æâ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢´µ¼Ô¤ä¿¦°÷¤é·×1Ëü8920¿ÍÊ¬¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤¿¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤ÇÉÔÀµ»ÈÍÑ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î®½Ð¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢7¡Á10·î¤Ë·ì±Õ¤ÈÇ¢¸¡ºº¤ò¤·¤¿´µ¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤äÀÊÌ¡¢À¸Ç¯·îÆü¤Ê¤É¡£Ã´Åö¤·¤¿¿¦°÷¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡£¸¡ºº·ë²Ì¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£À¾ÎÉ¹À°ìÉÂ±¡Ä¹¤Ï¡ÖÂ¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÉÂ±¡¤Ë¤è¤ë¤È10·î22Æü¡¢ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤ò´Þ¤à¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë100²ó°Ê¾å¥í¥°¥¤¥ó¤ò»î¤ß¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢±¡Æâ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÉÔ¿³¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£