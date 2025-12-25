お笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）が24日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。ダウンタウン・浜田雅功（62）との“恐怖”の思い出を語った。

約20年前に浜田と初共演。浜田が「今日めっちゃ楽しかったからカラオケ行こう」と誘ってくれ、番組で一緒だったペナルティも交え行ったという。

「ペナルティさんは歌がうまいから、あずさ2号ハモって場盛り上げて。浜田さんから“川島も歌え！”ってマイク回ってきて、もうどうしてええか分からん」と当時を回想。「（浜田の持ち歌）WOW WAR TONIGHTを入れて、もう笑ってもらうかキレられるかどっちかや、と」と、一か八かの賭けに出た。

すると、「そこから浜田さんがいっさい動かんと、“う〜ん”みたいな感じでタバコ吸って」と浜田の態度が急変。「でも、歌い続けるしかないから。やるねんけど、全然浜田さん盛り上がってなくて…」と場の空気は悪くなり、ついには「途中で帰っちゃった」と、浜田が部屋を出て行ってしまったという。

川島が「やってもた…」と焦っていると、歌が一気に盛り上がる“Hey Hey Hey…”のところで「マイク持ってマンキンの笑顔で（歌いながら）入って来たのよ」と、明かした。

浜田の粋なドッキリ話に、この日の共演陣は「うわ〜！」と声を上げたが、当の川島は「でも怖さがまだ勝ってた。失禁寸前やった」と吐露。だが、「あれはかっこよかったね」と思い返していた。