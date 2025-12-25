チャンネル登録者数190万人超の人気男女YouTuber「夜のひと笑い」が、2025年12月22日にYouTubeを更新。ボイスレコーダーを仕掛けたプレゼントを送りつけた「犯人」と対面したことを明かした。

「俺のことが大好きやったらしい」

「夜のひと笑い」は、元カップルのこうさんと、いちえさんによる男女コンビYouTuber。

25年11月に公開した動画で、こうさんが、ファンを名乗る者から、中にボイスレコーダーが入った、大きなくまのぬいぐるみが送られてきたことを報告。弁護士に相談していることを明かし、「いたずらとかいうレベルちゃう」「徹底的にボコボコにはします」など、怒りをあらわにしていた。

12月22日の動画では、大阪で開催したイベントに「盗聴器の犯人来たんですよ」と明かした。

その「犯人」は「俺のことが大好きやったらしい」。「直接謝りたい」として会場を訪れたそうで、いちえさんは恐怖から帰ってもらおうとしたが、こうさんは「動画撮れたら良いな」と、対面を許可したという。

結局、動画撮影はできなかったそうだが、相手からは「本当に、あの後反省して」「私が全部間違ってて」など、謝罪を受けたという。

こうさんは「もう会いに来るとかもほんまにやめてほしい。俺たちもう怖いから」と、相手を叱ったと明かした。

最後は泣きながら「本当に申し訳ございませんでした」と謝り、帰っていったという。

もし、今後のイベントに「犯人」が来場した場合は、「警察を呼ぶといった形になりました」ということで、「皆さんご安心を」と呼びかけていた。