60Âå¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡Ö¼êÊü¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×3¤Ä¡£¤¢¤¨¤ÆÂçÁÝ½ü¤Ï¤ä¤é¤º¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÎÁÍý¤â¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤ªÀµ·î¤Ë¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¤È¤ÎÂ¿¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¡£¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¡Ö¤³¤Î»þµ¨¤ÏÌµÍý¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ê¤»¤º¡¢Í¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥«¥Ê¥Àºß½»¤Ç¡¢¤â¤¿¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤ÎÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎÉ®»Ò¤µ¤ó¡Ê60Âå¡Ë¡£É®»Ò¤µ¤ó¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¡§Ç¯²ì¾õ¤Ï¤ä¤á¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¡¼¥É¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê½ñ¤¯
¥«¥Ê¥À¤Ë¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÇ¯²ì¾õ¤ò½ñ¤¯½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¡¼¥É¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¤ê¡¢Í¹Á÷¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÅÅÏÃ¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Þ¤»¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÍ§¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤ÏÇ¯²ì¾õ¤Ï½Ð¤µ¤º¡¢¼ê½ñ¤¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¡¼¥É¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëç¿ô¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉáÃÊ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯²ñ¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢1Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¡¢¥«¡¼¥É¤Ç¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡¢»ä¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯²ì¾õ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¡¼¥É¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÆÏ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£12·î¤Î½é¤áº¢¤ËÆÏ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢11·î²¼½Ü¤«¤é¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤Ä½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÍ¹ÊØ¶É¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ÷¤ì¤Ê¤¤Ç¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¥Ï¥¬¥¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¡¢ÆÏ¤¯»þ´ü¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£Ç¯¤âÍ¹ÊØ¶É¤¬ÉôÊ¬Åª¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á÷¤ë¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶ÉÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Ìµ»ö¤ËÍ§¿Í¤Î¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯²ì¾õ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡Ë»¤·¤¤¤Ê¤«¤Ç½ñ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢µÁÌ³¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»þ´ü¤ä·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Çµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2¡§ÂçÁÝ½ü¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡£½µ°ì¤Î¥â¥Ã¥×¤Ç½½Ê¬
»ä¤ÏÇ¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯Ëö¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÅ°ÄìÅª¤ËÁÝ½ü¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È»ý¤Á¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢±ø¤ì¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉáÃÊ¤Ï½µ¤Ë°ìÅÙ¡¢¾²¤Ë¥â¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¾å¤Ê¤É¤ò¤Õ¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡£Íá¼¼¤ÎÁÝ½ü¤â¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤¬ÄÂÂß¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Æ¥ó¥¹¤Ï²È¼ç¤¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÌ¤Ë¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤â¤Î¤ò¾¯¤Ê¤á¤Ë¤â¤Ä¤À¤±¤ÇÆü¡¹¤Î²È»ö¤Ï¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯Ëö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀáÌÜÀáÌÜ¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤¿Êý¤¬¡¢ÂçÁÝ½ü¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢¡ÖÂçÁÝ½ü¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Á´ÂÎ¤ò°ìµ¤¤ËÁÝ½ü¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¼´Ø²ó¤ê¡¢´¹µ¤Àð¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤äÎäÅà¸Ë¤ÎÃæ¡¢´ù¤Î¾å¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤ò1¤Ä¤«2¤ÄÁª¤ó¤Ç¡¢Å°ÄìÅª¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤ò¸º¤é¤»¤Ð¡¢¤Ò¤¶¤ä¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤â¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯Ëö¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¹Ô»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÝ½ü¤ÇÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¤È¤Î¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÎÁÍý¡×¤Ï¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤
»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÎÁÍý¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È»×¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÎÁÍý¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ¹¥¤¤Ê²È»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ë¤ä¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¼ê¤ò½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÎ¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥Ñ¥ó¡¢¥±¡¼¥¤Ê¤É¤ò²¿¼ïÎà¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ª²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¤Ïº½Åü¤ò¤È¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢É×¤¬¥¿¡¼¥¡¼¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¡¢Ì¼¤¬¥¿¡¼¥¡¼¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥µ¥ó¥¯¥¹¥®¥Ó¥ó¥°¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Î¨Àè¤·¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÁêÈ¼¤Ë¤¢¤º¤«¤ë¤À¤±¡£¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ì¼¤Ï¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤±¤ì¤Ð¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÎÁÍý¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢µÁÌ³¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢°ìÉô¤ò»ÔÈÎ¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢³°¿©¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Þ¤«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«Ê¬¤Ç¼ê¤Å¤¯¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤é²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë
»ä¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÈæ³ÓÅªÊ¿¾ï±¿Å¾¤Ç¤¹¤¬¡¢³¹¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¾þ¤ê¤Ä¤±¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¨ÀáÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÍ¾Íµ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Í¾Íµ¤ò¤â¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ìÅÙ¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢ÂÆÀ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥¹¥¯¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢²º¤ä¤«¤Ë¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£