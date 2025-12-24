ÇòÇÏ¤ÎÎÙÄ®¤ÇÅß¤òËþµÊ¡ªÂçÄ®»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ö¤°¤ë¤Ã¤È¥Ð¥¹¡õ¤ª¤ª¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤¢¤«¤ê¡×
Ä¹Ìî¸©ÂçÄ®»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ï¡¢Åß¤Î´Ñ¸÷¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÄ®²¹Àô¶¿¤ÈÇòÇÏ¥¹¥¡¼¥¨¥ê¥¢¤ò·ë¤ÖÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¡Ö¤°¤ë¤Ã¤È¥Ð¥¹¡×¤Î±¿¹Ô¤È¡¢Åß¤ÎÌë¤òºÌ¤ëÂÎ¸³·¿¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤ª¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤¢¤«¤ê¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçÄ®¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤ÆÇòÇÏ¤ÇÍ·¤Ö¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÊØÍø¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¹¥¡¼¤ÎÌë¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ëÆüËÜÊ¸²½¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·ÂÎ¸³¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
ÂçÄ®»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ö¤°¤ë¤Ã¤È¥Ð¥¹¡õ¤ª¤ª¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤¢¤«¤ê¡×
¡ÚÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¡Ö¤°¤ë¤Ã¤È¥Ð¥¹¡×¡Û
±¿¹Ô´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î27Æü(ÅÚ)¡Á2026Ç¯2·î23Æü(·î¡¦½Ë)
±¿¹Ô¶è´Ö¡§ÂçÄ®²¹Àô¶¿ ¢Î ÇòÇÏ¥¹¥¡¼¥¨¥ê¥¢
ÍøÍÑ¾ò·ï¡§Í½ÌóÉÔÍ×¡¢ÌµÎÁ
¡ÚÂÎ¸³·¿¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤ª¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤¢¤«¤ê¡×¡Û
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î9Æü(¶â)¡Á2·î21Æü(ÅÚ)
¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×Æü»þ¡§´ü´ÖÃæËèÆü 17:00¡Á22:00
¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆü»þ¡§´ü´ÖÃæ¤Î¶â¡¦ÅÚÍËÆü 17:00¡Á20:00
²ñ¾ì¡§¿®Ç»ÂçÄ®±ØÁ°¥¨¥ê¥¢
¡ÖÇòÇÏ¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤Á¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÄ¹Ìî¸©ÂçÄ®»Ô¡£
ËÉÙ¤ÊÀã¤ÈÍºÂç¤ÊËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤òË¾¤à¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³è¤«¤·¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤àÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÍøÊØÀ¤ÈÂÚºß¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ãë´Ö¤ÏÇòÇÏ¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤·¡¢Ìë¤ÏÂçÄ®¤Ç²¹Àô¤äÅÁÅýÊ¸²½¡¢¥°¥ë¥á¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤à¡£
¤½¤ó¤ÊìÔÂô¤ÊÅß¤Î²á¤´¤·Êý¤òÄó°Æ¤¹¤ë2¤Ä¤Î»Üºö¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¡Ö¤°¤ë¤Ã¤È¥Ð¥¹¡×
Åßµ¨¥¹¥¡¼¥·¡¼¥º¥ó¸ÂÄê¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¡Ö¤°¤ë¤Ã¤È¥Ð¥¹¡×¤Ï¡¢ÂçÄ®²¹Àô¶¿¤È¿Íµ¤¤ÎÇòÇÏ¥¹¥¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤òºÇÃ»Ìó30Ê¬¤Ç·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£
Í½ÌóÉÔÍ×¤«¤ÄÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½ÉÇñ¼Ô¤ä¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤Î°ÜÆ°ÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¡£
ÍºÂç¤ÊËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Î¾¥¨¥ê¥¢¤òµ¤·Ú¤Ë¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£
Åß¤ÎÌë¤òºÌ¤ë¡Ö¤ª¤ª¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤¢¤«¤ê¡×
¡ÖHAKUBA VALLEY NIGHT in ¿®Ç»ÂçÄ®¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¿®Ç»ÂçÄ®±ØÁ°¤¬ÄóÅô¤ÎÅô¤ê¤Ç¸¸ÁÛÅª¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤ÏËèÆü17»þ¤«¤é22»þ¤Þ¤ÇÅÀÅô¤·¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ò²¹¤«¤¤¸÷¤Ç·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÇòÇÏ±Ø¤«¤é¿®Ç»ÂçÄ®±Ø¤Þ¤Ç¤ÏJRÂç»åÀþ¤ÇÌó35Ê¬¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¹¥¡¼¤ÎÎ©¤Á´ó¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¶â¡¦ÅÚ¸ÂÄê¡ÖÅÁÅýÊ¸²½ÂÎ¸³¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×
´ü´ÖÃæ¤Î¶âÍËÆü¤ÈÅÚÍËÆü¤ÎÌë¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªÊì¤µ¤óÃ£¤Ë¤è¤ëÌµÎÁ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÊ¸²½¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ú¤ä¤«¤ÊÃåÊª¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÃåÊªÂÎ¸³¡×¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý°áÁõ¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ß¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿´¤Ë¶Á¤¯²»¿§¤ò³Ú¤·¤à¡ÖÏÂ³Ú´ï±éÁÕ¡×¡£
¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ë³Ú´ï¤Î²»¿§¤¬¡¢Åß¤ÎÌë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Á¡ºÙ¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡ÖÏÂ»æ¥¢¡¼¥È¡×¡£
¼ê»Å»ö¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ´Õ¾Þ¤äÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Î¿¼¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤¹¡£
ÀÎ²û¤«¤·¤¤Í·¤Ó¡Ö¤ª¼ê¶Ì¡×¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ëÁÇËÑ¤ÊÂÎ¸³¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ìë¤Î³¹Êâ¤¤È¥°¥ë¥á
¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿±ØÁ°¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¼ïÎàËÉÙ¤ÊÎÁÍýÅ¹¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¸ÁÛÅª¤ÊÅô¤ê¤Î²¼¤Ç¿´¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Í¼¿©¤ò´®Ç½¡£
Îä¤¨¤¿ÂÎ¤ò¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤«¤é²¹¤á¡¢ÂçÄ®¤ÎÌë¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈËþµÊ¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
Åß¤ÎÆüËÜ´Ñ¸÷¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀã¡¦²¹Àô¡¦¿©¡¦Ê¸²½¡×¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ÂçÄ®»Ô¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£
ÇòÇÏ¥¨¥ê¥¢¤È¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò³è¤«¤·¡¢½¼¼Â¤·¤¿Åß¤ÎÎ¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÄ®»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ö¤°¤ë¤Ã¤È¥Ð¥¹¡õ¤ª¤ª¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤¢¤«¤ê¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÇòÇÏ¤ÎÎÙÄ®¤ÇÅß¤òËþµÊ¡ªÂçÄ®»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ö¤°¤ë¤Ã¤È¥Ð¥¹¡õ¤ª¤ª¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤¢¤«¤ê¡× appeared first on Dtimes.