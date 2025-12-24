¥ê¥å¥¦¥¸¤µ¤óÄ¾ÅÁ¡£¶Ã¤¯¤Û¤É¤·¤Ã¤È¤ê¡Ö·Ü¶»Æù¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡×¥ì¥·¥Ô¡£Ç»¸ü¥½¡¼¥¹¤ÏÃæÆÇµé¡ª
Âç¿Íµ¤ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¥ê¥å¥¦¥¸¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö·Ü¶»Æù¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤òÆ¦Æý¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥½¡¼¥¹¤ÏÀäÉÊ¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤Ä¤±¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ÎÍ¼ÈÓ¤Î¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¥Á¡¼¥º¤òÍÏ¤«¤·¤¿Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤Î¥½¡¼¥¹¤Ë¤ä¤ß¤Ä¤
µíÆý¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥Õ¥ê¥«¥Ã¥»¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÇò¤¤¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥º¤Ç¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ÇÌ£¤ò¤Þ¤È¤á¡¢´Å¤µ¤â¥×¥é¥¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¡¼¥º¤ò¤«¤é¤á¤ÆÇ»¸ü¤Ë¡ª
¡ü·Ü¶»Æù¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à
¡ÚºàÎÁ¡Ê1¡Á2¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
·Ü¶»Æù¡Ê¤½¤®ÀÚ¤ê¡Ë¡¡1Ëç¡Ê350g¡Ë
¡ã²¼Ì£¡ä¡Î¥Ð¥¿¡¼¡ÊÍÏ¤«¤¹¡Ë10g¡¡¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¾®¤µ¤¸1¤È1¡¿2¡¡±ö¡¢¥³¥·¥ç¥¦³Æ¾¯¤·¡Ï
¾®ÇþÊ´¡¡Âç¤µ¤¸2
¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡¡2¤«¤±¡Ê10g¡Ë
¥¿¥Þ¥Í¥®¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë¡¡100g
¹¥¤¤Ê¥¥Î¥³¡Ê¥ê¥å¥¦¥¸¤µ¤ó¤Ï¥Ò¥é¥¿¥±¿ä¤·¡Ë¡¡100g
¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¡ÎÆ¦Æý¡ÊÀ®Ê¬ÌµÄ´À°¡Ë200mL¡Ê1¥«¥Ã¥×¡Ë¡¡Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¾®¤µ¤¸2¤È1¡¿2¡¡¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¾®¤µ¤¸1¤È1¡¿2¡¡ðùÎ³·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¾®¤µ¤¸1¤È1¡¿2¡¡±ö¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¡¡¥³¥·¥ç¥¦4¤Õ¤ê¡Ï
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡¡30g
¡Ú¤Ä¤¯¤êÊý¡Û
¡ãÆù¤Ë¾®ÇþÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡ä
¡Ê1¡Ë¡¡Æù¤Ï²¼Ì£¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò¤«¤é¤á¡¢¾®ÇþÊ´¤òÇö¤¯¤Þ¤Ö¤¹¡£
¡ãÆù¤ÈÌîºÚ¤òßÖ¤á¤ë¡ä
¡Ê2¡Ë¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢Æù¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤ÆÆù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¡¢¥¥Î¥³¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë¡£
¡ã¥½¡¼¥¹¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤ë¡ä
¡Ê3¡Ë¡¡¥½¡¼¥¹¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢2¡Á3Ê¬¼Ñ¤ë¡£ÌîºÚ¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤éOK¡£
¡ã¥Á¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¤ë¡ä
¡Ê4¡Ë¡¡¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£
¢¨ ¤ª¤«¤º¤ò¤Ä¤¯¤ê¤ª¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢À¶·é¤ÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½ý¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝÂ¸´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÁá¤á¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦