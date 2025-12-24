DeNAが公式SNSで動画を公開

思わぬクリスマスプレゼントにSNSに爆笑が広がった。DeNAは24日、公式X（旧ツイッター）で藤浪晋太郎投手の挨拶動画を公開。クリスマス・イブの朝に届いた“異例”のメッセージに「おもろすぎるww」「勘弁してww」と笑顔になるファンが続出している。

13秒の動画は「おはようございます。藤浪晋太郎です」の挨拶でスタート。黒いスーツを着た藤浪は「今日はクリスマス・イブですね。クリスマス・イブといえば筋トレです。孤独な日本男児の皆さん、今日も1日、筋トレ頑張りましょう」と笑顔で呼びかけ。男性ファンに、力強い言葉で“筋トレ”を推奨した。

まさかの呼びかけにファンは「それっていつから？笑」「13秒でこの満足感」「筋トレするか!!」「やっぱ藤浪好きだわ」「横浜に行っても相変わらずで好き」「待ってた」「クリスマス・イブに藤浪持ってくる公式分かってて好き」と反応。藤浪からのプレゼントに喜ぶ声が目立った。

藤浪は今季3シーズンぶりに日本球界に復帰し、7月にDeNAに入団。6試合に登板して1勝0敗、防御率4.09を残した。今月8日には契約更改交渉に臨み、、来季年俸8000万円でサイン（金額は推定）。DeNA2年目となる来季は、さらなる活躍が期待されている。（Full-Count編集部）