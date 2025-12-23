トヨタ自動車株式会社は、米国で生産する「カムリ」、「ハイランダー」、「タンドラ」の3車種について、2026年から順次日本市場に導入する方針を明らかにした。

トヨタ自動車株式会社は、米国で生産するカムリ（Camry）、ハイランダー（Highlander）、タンドラ（Tundra）の3車種について、2026年から順次、日本市場への導入を目指します。米国で人気のセダン、SUV、ピックアップトラックである3車種を日本で販売し、幅広いお客様の幅広いニーズにお応えすると同時に、より良い日米貿易関係に貢献してまいります。日米交渉を受け国交省が検討している新制度も活用し、日本への導入を進めていきます。

カムリは、洗練されたデザインと快適性を兼ね備え、優れた燃費性能を誇るセダンであり、米国では長年トップセラーを誇るトヨタのグローバルモデルです。ハイランダーは、3列シートかつ広い室内空間と優れた走破性で、都市からアウトドアまで幅広いシーンに対応する、ファミリー層に人気のSUVです。この2車種は日本市場において、それぞれ2023年、2007年に販売を終了＊しておりましたが、今回再び導入することにいたしました。

またタンドラは、圧倒的なパワーを持ち、最大牽引能力や品質、耐久性、信頼性に優れたアメリカンカルチャーを代表するピックアップトラックです。アウトドア志向が高まり、ライフスタイルが多様化する中で、他のモデルとは一線を画す個性を、日本のお客様にも受け入れていただけると考えています。

これら3車種を、日本のお客様に26年から順次お届けするべく、引き続き検討を進めてまいります。

＊ 「ハイランダー」は日本市場においての車名である「クルーガー」として

対象モデルと現在の米国での生産拠点

カムリ（Camry）生産拠点 TMMKケンタッキー工場 ハイランダー（Highlander）生産拠点 TMMIインディアナ工場 タンドラ（Tundra）生産拠点 TMMTXテキサス工場

