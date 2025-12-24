¾®6¤ÇºÇÂ®120¥¥íÄ¶¡Äµð¿ÍJr.¤ÎÀäÂÐ¥¨¡¼¥¹¤È¡È±£¤·¶Ì¡É¡¡°ïºàWº¸ÏÓ¤ÎµåÂ®¥¢¥Ã¥×½Ñ
µð¿Í¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÅêÂÇ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡¢¹áÀî´´Âç¤È³äÀÐÍ²»
¡¡11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤Ø¡ÈWº¸ÏÓ¡É¤¬¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£26Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë°ïºà¾®³ØÀ¸¤Îº×Åµ¡ÖNPB¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È KONAMI CUP 2025¡×¡Ê¿ÀµÜµå¾ì¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¸¥å¥Ë¥¢¡£¡ÖÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤ò¤É¤³¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦º£Ç¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¾Â¼·òÂÀÏ¯´ÆÆÄ¤¬ÃíÌÜÁª¼ê¤Ë¿ä¤¹¤Î¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×¤òÇØÉé¤¦¹áÀî´´Âç¡Ê¤«¤ó¤¿¡ËÁª¼ê¡Ê6Ç¯¡áÀ¾ºë¶Ì¾¯Ç¯Ìîµå¡Ë¤È¡¢ÂÇÀþ¤Î¼ç¼´¤âÃ´¤¦³äÀÐÍ²»¡Ê¤ï¤ê¤¤¤·¡¦¤æ¤¦¤È¡ËÁª¼ê¡Ê6Ç¯¡áÊ¸µþ¥Ñ¥ï¡¼¥º¡Ë¤Î2¿Í¤À¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡ÖÅê¼ê¿Ø¤ÎÃì¡×¤È»Ø´ø´±¤¬¿®Íê¤òÃÖ¤¯¹áÀî¤¯¤ó¤Ï¡¢¿ÈÄ¹157¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å59¥¥í¤ÎÂÎ¶í¤«¤éºÇÂ®125¥¥í¤òÅê¤²¹þ¤à¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡£¡ÖÌî¼ê¤¬¥¨¥é¡¼¤ò¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬°¤¤¤»¤¤¡£¤½¤¦ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æ²¡¹¤¿¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É»«¤¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£
¡¡¾®³Ø1Ç¯¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢NPB¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤Ï4Ç¯À¸¤Î¤È¤¡£¤½¤³¤«¤é¡¢120¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëµåÂ®¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤Ï¡Ö¸Ô´ØÀá¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ð¤¨¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤â»È¤¦¥×¥é¥¤¥ª¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³Ð¤¨¡¢¼«Âð¤ä¥¸¥à¤Ç¼ÂÁ©¡£Æ±»þ¤ËÂÎ¤Î½ÀÆðÀ¤â¹â¤á¤ë¤È¡Ö5Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë°ìµ¤¤ËÂ®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£µð¿Í¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î³èÆ°¤Ë¤â¤¿¤À°ì¿Í¡¢¥×¥é¥¤¥ª¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤¬¾å¼ê¤¤»Ò¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤·¡¢ËÍ°Ê³°¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¡£5ÈÖ¡¢6ÈÖ¤òÃ´¤¦ÂÇ·âÌÌ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ìÀïÉ¬¾¡¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º¸¤Î¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÅÄ¥³¡¼¥Á¤â¡Ö´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡Æ±¤¸¤¯ÇØÈÖ¹æ¡Ö9¡×¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡¦³äÀÐ¤¯¤ó¤Ï¡¢¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å57¥¥í¤«¤éºÇÂ®122¥¥í¤òÅê¤¸¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï4ÈÖ¤òÃ´¤¦¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ·Ð¸³¤â¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Î»Ò¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÀ¾Â¼´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ëÃæ¤Ç¡¢³äÀÐ¤¯¤ó¤ÏÆÃ¤Ë¡Ö¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È·¡¤ê½Ð¤·¤â¤Î¡É¡×¤È¡¢Áª¹Í¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¤¤À¤·¤¿ºÍÇ½¤À¡£
¡¡¾®³Ø1Ç¯¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖµîÇ¯¤¯¤é¤¤¤«¤é¡×¤È³äÀÐ¤¯¤ó¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ë³Î¼Â¤ËÅö¤Æ¤ë¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎÏ¤È¡¢µå¤ÎÂ®¤µ¤òËá¤¤¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ëºàÎÁ¤Ë¤·¤¿¡£µåÂ®¤ò¿¤Ð¤»¤¿Í×°ø¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¸ª¹Ã¹ü¼þ¤ê¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤òËèÆüÂ³¤±¤¿¤³¤È¡×¡£¤½¤Î½ÀÆðÀ¤ÏÆÈÆÃ¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë¶¯ÂÇ¤ÇÌÄ¤é¤·¤¿ÂçÅÄÂÙ¼¨¥³¡¼¥Á¤â¡¢³äÀÐ¤¯¤ó¤Ë¤Ï¡Ö´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£¡Ö¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤âÂ®¤¯¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤âÄ¹¤¯¤È¤ì¤Æ¡¢¤É¤Î¥¾¡¼¥ó¤ËÍè¤Æ¤âÈô¤Ð¤»¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡£¾¡Éé¤ò·è¤á¤ëº¸¤Î¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤¿¤êÂÇ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡6Ç¯´Ö¥¸¥å¥Ë¥¢»ØÆ³¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿À¾Â¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢4¤«·î´Ö¤ÎÃ»¤¤³èÆ°´ü´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö½ÀÆðÀ¤Ë¤·¤íÂÎ´´¤Î¶¯¤µ¤Ë¤·¤í¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊ¿Æü¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ï¸²Ãø¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£ËÍ¤é¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£ÌÁ¼ç¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿°ìÎ®¤Î¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿°ïºà¤¿¤Á¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£¡Ê¹â¶¶¹¬»Ê / Koji Takahashi¡Ë