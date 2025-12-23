　12月23日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2995銘柄。東証終値比で上昇は1259銘柄、下落は1647銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが87銘柄、値下がりは133銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は110円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8918>　ランド　　　　　　　9.4　 +0.4（　+4.4%）
2位 <2354>　ＹＥデジタル　　　　780　　+29（　+3.9%）
3位 <6289>　技研製　　　　　　 1958　　+47（　+2.5%）
4位 <5256>　フュージック　　　 2333　　+43（　+1.9%）
5位 <9978>　文教堂ＧＨＤ　　　 48.9　 +0.9（　+1.9%）
6位 <8783>　ａｂｃ　　　　　　　224　　 +4（　+1.8%）
7位 <4255>　ＴＨＥＣＯＯ　　　 2162　　+37（　+1.7%）
8位 <7003>　三井Ｅ＆Ｓ　　　　 5970　 +100（　+1.7%）
9位 <8836>　ＲＩＳＥ　　　　　 30.5　 +0.5（　+1.7%）
10位 <7182>　ゆうちょ銀　　　　 2160　+35.0（　+1.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6622>　ダイヘン　　　　　 7120　-3000（ -29.6%）
2位 <4597>　ソレイジア　　　　 26.2　 -2.8（　-9.7%）
3位 <6217>　津田駒　　　　　　　445　　-23（　-4.9%）
4位 <6526>　ソシオネクス　　 2099.5　-87.5（　-4.0%）
5位 <3840>　パス　　　　　　　 58.1　 -1.9（　-3.2%）
6位 <4594>　ブライトパス　　　 46.5　 -1.5（　-3.1%）
7位 <471A>　ＮＳグループ　　　 1371　　-38（　-2.7%）
8位 <6731>　ピクセラ　　　　　 33.1　 -0.9（　-2.6%）
9位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 19.5　 -0.5（　-2.5%）
10位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　　 78　　 -2（　-2.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5101>　浜ゴム　　　　　 6265.1　+34.1（　+0.5%）
2位 <4324>　電通グループ　　 3346.9　+17.9（　+0.5%）
3位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　 3214.9　+15.9（　+0.5%）
4位 <4183>　三井化学　　　　 3947.1　+17.1（　+0.4%）
5位 <2501>　サッポロＨＤ　　 7836.9　+29.9（　+0.4%）
6位 <6098>　リクルート　　　 9138.8　+33.8（　+0.4%）
7位 <2502>　アサヒ　　　　　　 1646　 +6.0（　+0.4%）
8位 <1928>　積水ハウス　　　 3441.1　+12.1（　+0.4%）
9位 <6963>　ローム　　　　　 2178.1　 +7.1（　+0.3%）
10位 <6702>　富士通　　　　　　 4310　　+14（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6526>　ソシオネクス　　 2099.5　-87.5（　-4.0%）
2位 <2413>　エムスリー　　　 2027.5　-46.5（　-2.2%）
3位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　988　-16.5（　-1.6%）
4位 <6988>　日東電　　　　　 3736.1　-26.9（　-0.7%）
5位 <4062>　イビデン　　　　　12503　　-72（　-0.6%）
6位 <4507>　塩野義　　　　　 2772.6　-15.9（　-0.6%）
7位 <2802>　味の素　　　　　 3328.1　-17.9（　-0.5%）
8位 <6273>　ＳＭＣ　　　　　　53531　 -269（　-0.5%）
9位 <9983>　ファストリ　　　　56714　 -276（　-0.5%）
10位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　 3751.1　-17.9（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

