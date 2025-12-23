[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1259銘柄・下落1647銘柄（東証終値比）
12月23日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2995銘柄。東証終値比で上昇は1259銘柄、下落は1647銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが87銘柄、値下がりは133銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は110円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8918> ランド 9.4 +0.4（ +4.4%）
2位 <2354> ＹＥデジタル 780 +29（ +3.9%）
3位 <6289> 技研製 1958 +47（ +2.5%）
4位 <5256> フュージック 2333 +43（ +1.9%）
5位 <9978> 文教堂ＧＨＤ 48.9 +0.9（ +1.9%）
6位 <8783> ａｂｃ 224 +4（ +1.8%）
7位 <4255> ＴＨＥＣＯＯ 2162 +37（ +1.7%）
8位 <7003> 三井Ｅ＆Ｓ 5970 +100（ +1.7%）
9位 <8836> ＲＩＳＥ 30.5 +0.5（ +1.7%）
10位 <7182> ゆうちょ銀 2160 +35.0（ +1.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6622> ダイヘン 7120 -3000（ -29.6%）
2位 <4597> ソレイジア 26.2 -2.8（ -9.7%）
3位 <6217> 津田駒 445 -23（ -4.9%）
4位 <6526> ソシオネクス 2099.5 -87.5（ -4.0%）
5位 <3840> パス 58.1 -1.9（ -3.2%）
6位 <4594> ブライトパス 46.5 -1.5（ -3.1%）
7位 <471A> ＮＳグループ 1371 -38（ -2.7%）
8位 <6731> ピクセラ 33.1 -0.9（ -2.6%）
9位 <6740> Ｊディスプレ 19.5 -0.5（ -2.5%）
10位 <4833> Ｄｅｆコン 78 -2（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5101> 浜ゴム 6265.1 +34.1（ +0.5%）
2位 <4324> 電通グループ 3346.9 +17.9（ +0.5%）
3位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3214.9 +15.9（ +0.5%）
4位 <4183> 三井化学 3947.1 +17.1（ +0.4%）
5位 <2501> サッポロＨＤ 7836.9 +29.9（ +0.4%）
6位 <6098> リクルート 9138.8 +33.8（ +0.4%）
7位 <2502> アサヒ 1646 +6.0（ +0.4%）
8位 <1928> 積水ハウス 3441.1 +12.1（ +0.4%）
9位 <6963> ローム 2178.1 +7.1（ +0.3%）
10位 <6702> 富士通 4310 +14（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6526> ソシオネクス 2099.5 -87.5（ -4.0%）
2位 <2413> エムスリー 2027.5 -46.5（ -2.2%）
3位 <3697> ＳＨＩＦＴ 988 -16.5（ -1.6%）
4位 <6988> 日東電 3736.1 -26.9（ -0.7%）
5位 <4062> イビデン 12503 -72（ -0.6%）
6位 <4507> 塩野義 2772.6 -15.9（ -0.6%）
7位 <2802> 味の素 3328.1 -17.9（ -0.5%）
8位 <6273> ＳＭＣ 53531 -269（ -0.5%）
9位 <9983> ファストリ 56714 -276（ -0.5%）
10位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3751.1 -17.9（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
