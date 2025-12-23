ÈþÂ¼Î¤¹¾¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤ÇÆÃ»£ºîÉÊ½é½Ð±é¡ª½Ð±é°ÍÍê¤Ë¡ÖÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å½é¡¢¶»¤Ë´¬¤¯³×¿·Åª¤ÊÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¡È¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤äÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¸½¼Â¤ÈÌ´¤¬¸òºø¤¹¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¤è¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡£
2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤â¤¢¤ë12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè15ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ËÆÍÇ¡¡¢ÈþÂ¼Î¤¹¾±é¤¸¤ëÆæ¤Î½÷À¡È¥¶¡¦¥ì¥Ç¥£¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¾×·â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤ÎËüÄÅÇü¡Ê¤è¤í¤º¡¦¤Ð¤¯¡Ë¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Êº£°æÎµÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ï¡È¼«¾Î¡ÉÉáÄÌ¤Î¹¥ÀÄÇ¯¤À¤¬¡¢Ì´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¶ËÈëËÉ±Òµ¡´Ø¡ÈCODE¡É¤ËÂ°¤¹¤ëÌµÅ¨¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸½¼Â¤Ø¤Î¿¯Î¬¤ò´ë¤à¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Ù¤¯Æ®¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÇü¡¿¥¼¥Ã¥Ä¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ì´¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦ÃË¡¦¥Î¥¯¥¹¡Ê¸ÅÀîÍºµ±¡Ë¡£¡È¥Î¥¯¥¹¥Ê¥¤¥È¡É¤Ë¡Èµ¼Áõ¡É¤·¡¢¥¼¥Ã¥Ä¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ëÈà¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¸µ²ø»ö²Ý¤Î·º»ö¡¦¾®Âë¸À¯¤Ç¤¢¤ê¡¢CODE¤Î¸µ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤ÀÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤Â¸ºß¡£
Âè15ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Çü¡¿¥¼¥Ã¥Ä¤¬Èà¤ÎÌ´¤ÎÃæ¤ËÀøÆþ¤·¡¢¾®Âë¡¿¥Î¥¯¥¹¤òÄ¹Ç¯²×¤ó¤Ç¤¤¿°Ì´¤«¤é²ò¤Êü¤Ä¤Þ¤Ç¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥é¥¹¥È¤ÇÄ¹¤¤Ì´¤«¤é³ÐÀÃ¤·¤¿¥Î¥¯¥¹¤Ï¤Ê¤¼¤«¡¢¹õÄ³¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ææ¤ÎÄí±à¤Ø¡£
¤½¤³¤Ë¤¿¤¿¤º¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¼¿¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡ÈÌ²¤é¤Ê¤¤½÷¡É¥¶¡¦¥ì¥Ç¥£¡ÊÈþÂ¼Î¤¹¾¡Ë¡£
Èà½÷¤Ï¥Î¥¯¥¹¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡¢¥Î¥¯¥¹¡£Ä¹¤¤Ì´¤«¤éÀÃ¤á¤¿µ¤Ê¬¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¤µ¤¢³ð¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£CODE¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡¢¼«Í³¤ÇÈþ¤·¤¤À¤³¦¤ò¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
Èà½÷¤È¥Î¥¯¥¹¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡©¡¡CODE¤ÎÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤À¤³¦¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤â¤·Èà½÷¤âCODE¤òÅ¨»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢º£¸å¥Î¥¯¥¹¤ä¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¤È¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
¢¡ÈþÂ¼Î¤¹¾¡¢ÆÃ»£ºîÉÊ½é½Ð±é¡ª
ÈþÂ¼¤ÏËÜºî¤¬ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Âè15ÏÃ¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ê¤¬¤é°µÅÝÅª¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹¡È²ø±é¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¶¡¦¥ì¥Ç¥£¤Ïº£¸å¡¢Êª¸ì¤ò¤«¤Íð¤¹¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤·¤Æ°ÅÌö¡£Èà½÷¤Î½Ð¸½¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤¿Ææ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¤Ï¤¿¤·¤ÆÈà½÷¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éÇü¡¿¥¼¥Ã¥Ä¤Ë²¿¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡©¡¡¿·Ç¯¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼ÁØ¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¢¨ÈþÂ¼Î¤¹¾¡Ê¥¶¡¦¥ì¥Ç¥£Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
½Ð±é°ÍÍê¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¡¢Èô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÇÇÐÍ¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤«»²²Ã¤·¤¿¤¤ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢»þÂå·à¤Ê¤É¤È¶¦¤ËÆÃ»£ºîÉÊ¤¬¤º¤Ã¤È¿´¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¹õËë¡ª ¶áÇ¯¤ÎºîÉÊ¤Ï±ÇÁü¤â¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢À¤³¦´Ñ¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ëÌ©ÅÙ¤Î°Ìò¤ò¤È»£±Æ¤ËÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤äÀ¼Í¥¤ÎÊý¡¹¤ÈÆ±¤¸Ìò¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦ºî¶È¤â¡¢´Ö¶á¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ´¶·ãÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¼¥Ã¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¼ê¶¯¤¤¾ãÊÉ¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¶¡Ã£¤«¤éÉÝ¤¬¤é¤ì¤ë°Ìò¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£