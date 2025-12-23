¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼êÂàÇ¤¢ª¸½ÌòÉüµ¢¡õ³¤³°Ä©Àï¡¡26ºÐ¤Ç·Ç¤²¤¿°ÛÎã¤ÎÌÜÉ¸¡Ö¤¹¤´¤¤´¶Æ°¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤òÌ³¤á¤¿Øª·òÆ©¡Ê¤á¤°¤ß¡¦¤±¤ó¤È¡Ë»á¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤òÂàÇ¤¤·¡¢¸½ÌòÉüµ¢¤·¤Æ³¤³°¤ØÄ©Àï¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡26ºÐ¤Î·Ã»á¤Ï²£ÉÍ¾¦¹â¡¢¹ñºÝÉðÆ»Âç¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯¤Ë¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¡¦¿ÀÆàÀî¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2024Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£·Ã»á¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤´Êó¹ð¡£¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤¿¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î2Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢ËèÆü¤¬¹¬¤»¤À¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤È¤·¤Æ³¤³°¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ»Ø¤¹¥´¡¼¥ë¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡£NPB¤Ë¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤2Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë»Ñ¤Ë¤Þ¤¸¤Ç´¶ÌÃ¤¦¤±¤ë¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨!!!¡¡¤¹¤´¤¤´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¡ÖÀäÂÐÁª¼ê¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Öº£ÅÙ¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö³¤³°¤Ç¤ÎÄ©Àï±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬³¤³°¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ä©Àï¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ÛÎã¤ÎÄ©Àï¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë