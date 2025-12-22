この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活系VTuberのネコ山氏が自身のYouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」で「こんなキャンペーンはイヤだ auPayとauじぶん銀行キャンペーンまとめ」と題した動画を公開。最近のキャッシュレス決済キャンペーン、条件が複雑でユーザーを混乱させ、意図的にミスを誘発しているのではないかと問題提起した。



動画の冒頭でネコ山氏は、「最近のキャンペーンは条件が素直じゃないの多くないすか？」「わざと間違えるように誘導してるような気がする」と、複雑な条件設定に対する不信感を表明した。



具体例として、まずAmazonでau PAYを利用すると10%還元されるキャンペーンを挙げる。しかし、このキャンペーンではAmazonギフト券が購入できないという制約があり、日用品ではなくギフト券の購入を主な目的とする多くの「アマギフコレクター」にとっては実用性に乏しいと「これ却下っすよ」と切り捨てた。



続けて、auじぶん銀行が実施している新規口座開設者向けのキャンペーンについて解説。特に、口座振替や給与受取で最大9,000円がもらえるキャンペーンは、エントリー期間と条件達成を判定する期間が別々に設定されている点に触れ、「分かりにくい」「設定した状態で忘れてほしいんですよね」とその複雑さを指摘した。



その上で、口座振替の「合計50,000円以上の引き落とし」という条件をクリアするための具体的な攻略法を提示。住信SBIネット銀行などの「定額自動入金」サービスを併用し、2つの口座間で5万円の資金を自動で移動させることで、auじぶん銀行側での「引き落とし」の実績を作れると解説した。



ネコ山氏は、一見お得に見えるキャンペーンにも、条件を細かく確認しなければならない「罠」が潜んでいると指摘。安易に参加するのではなく、条件を正しく理解し、時には今回紹介したようなテクニックを駆使して賢く立ち回ることの重要性を訴えかけた。