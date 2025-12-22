ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡ÙºÇ½ª²ó¤ÎÉúÀþ²ó¼ý¡ª¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡ÈÊâ¤¯±Æ¡É¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï
¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ¥È¥±¥ë orz¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡ÛºÇ½ª²óÄ¾Á°¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ªºÇ½ª²ó¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡¢Êª¸ì¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ëÉúÀþ¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢º£Ô¢¡Ê¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ë¤¬¥¥ó¥°¡Ê´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ë¤ò¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£»Ò¶¡»þÂå¤Ë¼Ö¤Î¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¶±¤¨¤Æ¤¤¤¿º£Ô¢¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¥ó¥°¤Î¼Ö¤ÎÁ°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¥ó¥°¤Î¼Ö¤Ëíà¤«¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤Î¶¯¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿±§ÅÔ¸«¡ÊÌÚÂ¼Úå¡Ë¤¬¼è¤êÄ´¤ÙÃæ¤Ë¼«Çò¤ò»Ï¤á¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö±î¶¶±à»Ò¡Ê¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¥ó¥°¤Î²áµî¤Î¤¤¤¸¤á¤¬µ»ö¤Ë¤µ¤ì¡¢·×²è¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¸ç¤ê¡¢ÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤ò¸ì¤ê¤À¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¹Í»¡¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Îº¬´´¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¤¤¸¤á¤ÎÏ¢º¿¡×¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£¡Ö¤¤¤¸¤á¤Ï¥Ò¥È¥´¥í¥·¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿º£Ô¢¤¿¤ÁÈÈ¿Í¥°¥ëー¥×¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼«¤é¤âÆ±¤¸²á¤Á¤òÈÈ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ·½â¤òÆÍ¤¡¢¡ÖÉü½²¤Î¤¿¤á¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æº¨¤ß¤òÀ²¤é¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤Ï¿·¤¿¤Êº¨¤ß¤òÀ¸¤à¡×¤È¡¢Êª¸ì¤¬Åê¤²¤«¤±¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î½Å¤µ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤ÎÆæ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í»¡¤À¡£Ëè²óºÇ¸å¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤¬1¿Í¤Ç¤¢¤ë¤¯±Æ¤¬±Ç¤ë¡×¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Í»¡¼Ô¤Ï¡Ö±î¶¶±à»Ò¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¡¢1¿Í¤ÇÂÎ°éÁÒ¸Ë¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¥¥ó¥°¤È½Å¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Ãç´Ö¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡ÖÎÉ¤¤»ö¡×¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¿ÍÊª¤Î±¢¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
ËÜÆ°²è¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿´Íý¤ä¹ÔÆ°¸¶Íý¡¢¤½¤·¤ÆÀ©ºî¿Ø¤¬¹þ¤á¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¿¼¤¯ÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤ë¥Æー¥Þ¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
