「レイエスに近い」中日と“合意”報道のメジャー164発男に球界OBも期待大　「持っているものが出たら2億は全然お釣りがくる」

2024年のエンゼルス時代のミゲル・サノ(C)Getty Images

中日と契約合意間近と、日米のメディアで報じされているメジャー通算164本塁打の実績を誇る内野手のミゲル・サノ。ドミニカ共和国出身の32歳は、ツインズ時代に前田健太（楽天）ともチームメイトだった右の大砲だ。

【徹底分析】中日がメジャー通算164発の新助っ人ミゲル・サノと大筋合意！この打者は大物になる予感！高木豊が中日を救う助っ人について語る！

2015〜21年にかけ、7年連続2ケタ本塁打を放ち、2019年に34発、21年に30発を記録。そんなサノに対して、期待を寄せる球界OBは多い。現役時代は大洋（現DeNA）などでプレーし、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者で活躍する高木豊氏は、12月22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。1年130万ドル（約2億円）の報道に「彼の持っているものが出たら2億は全然お釣りがくる」と言及した。

サノの打撃映像を確認したという高木氏は「パワーは確かなものがある。打ち方も見事だわ。癖がないから、右方向にも打てる」と称賛。故障歴があり、守備位置は一塁に限定される見方を示しながら、来季が来日2年目のジェイソン・ボスラーは、三塁、外野もこなせるため、「破壊力がある。細川（成也）、サノ、ボスラーのクリーンナップも作れる。ボスラーも来年は、今年より打つと思う」と分析した。