「レイエスに近い」中日と“合意”報道のメジャー164発男に球界OBも期待大 「持っているものが出たら2億は全然お釣りがくる」
2024年のエンゼルス時代のミゲル・サノ(C)Getty Images
中日と契約合意間近と、日米のメディアで報じされているメジャー通算164本塁打の実績を誇る内野手のミゲル・サノ。ドミニカ共和国出身の32歳は、ツインズ時代に前田健太（楽天）ともチームメイトだった右の大砲だ。
【徹底分析】中日がメジャー通算164発の新助っ人ミゲル・サノと大筋合意！この打者は大物になる予感！高木豊が中日を救う助っ人について語る！
2015〜21年にかけ、7年連続2ケタ本塁打を放ち、2019年に34発、21年に30発を記録。そんなサノに対して、期待を寄せる球界OBは多い。現役時代は大洋（現DeNA）などでプレーし、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者で活躍する高木豊氏は、12月22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。1年130万ドル（約2億円）の報道に「彼の持っているものが出たら2億は全然お釣りがくる」と言及した。
サノの打撃映像を確認したという高木氏は「パワーは確かなものがある。打ち方も見事だわ。癖がないから、右方向にも打てる」と称賛。故障歴があり、守備位置は一塁に限定される見方を示しながら、来季が来日2年目のジェイソン・ボスラーは、三塁、外野もこなせるため、「破壊力がある。細川（成也）、サノ、ボスラーのクリーンナップも作れる。ボスラーも来年は、今年より打つと思う」と分析した。
イメージは同郷で、今季パ・リーグ二冠王のフランミル・レイエス（日本ハム）と重ねる。「フォロースルーの出し方が、やっぱりセンスがあるんだよ。遠くへ飛ばす、持っていくという。想像してもらえればレイエスに近いかな」と指摘。要注意は外角への変化球だが、「そこを見逃せたら、相手はもう困る。投げるところがなくなってくる。インサイドも攻めるだろうけど、多分さばけると思う」と見通しを口にした。
今季の中日はチーム打率.232、403得点はともにリーグワーストで、83本塁打も同5位に終わった。それでも、本拠地・バンテリンドームには、来季からホームランテラスが設置予定で、打者陣には大きな追い風になる。高木氏は「（故障とか）何にもなかったら30本は打つよ。打てる、打てる。欠点があまり見当たらないタイプのバッターだから楽しみ」と太鼓判を押した。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］