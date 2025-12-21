サイバーセキュリティクラウド 代表取締役 CTO 渡辺 洋司氏が語る、AI時代の防衛戦略 / 料理研究家リュウジのコラボ商品「リュウジのグヤーシュ」【まとめ記事】
株式会社サイバーセキュリティクラウド（CSC）は、Webアプリケーションを狙うサイバー攻撃から企業を守るクラウド型セキュリティサービスを提供している。WAF（Web Application Firewall）の開発を軸に、国内外の企業の安全なインターネット利用を支えるソリューションを展開している。そのCSCで技術戦略をリードしているのが、代表取締役CTOの渡辺洋司氏だ。渡辺氏は2016年、社員10名規模のスタートアップだった同社にジョインして以来、「攻撃遮断くん」や「WafCharm」、AWS向け「Cyber Security Cloud Managed Rules for AWS WAF」、そして現在の主力製品である「CloudFastener」など、主要プロダクトの開発に幅広く携わってきた。
持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」は、2025年11月より実施中の人気料理研究家リュウジ氏とのコラボ商品「バズベントウ 再び。」の新商品として、ハンガリーの家庭の味である「グヤーシュ」をお弁当仕立てにした、「リュウジのグヤーシュ」シリーズを12月18日(木)より数量限定で発売する。
株式会社ロッテは、アル株式会社と共同でビックリマン悪魔VS天使シリーズの40周年を記念して開発した、生成AIサービス 「ビックリマンAI名刺メーカー」 を2025年12月16日(火)から40日間限定で提供を開始した。「ビックリマンAI名刺メーカー」では、ユーザーが自身の顔写真をアップロードすると、生成AIがビックリマンの世界観にあった形に変換する。さらに、変換した画像はビックリマンの公式キャラクターと一緒に配置することができ、一枚の名刺デザインとして生成される。
サンワサプライ株式会社は、Bluetoothと2.4GHzの両方に対応したワイヤレスキーボード「SKB-WBT41BK」を発売した。指先にフィットする窪んだキー形状が、打鍵時のミスを軽減する。3台のデバイスと同時に接続可能で、ワンタッチで簡単に切り替えられる。パソコン・スマホ・タブレットなどを同時に使用し、キーボード1台を切り替えて使用したい方に最適だ。キー中央のわずかな窪みが指先を自然に導き、誤入力を防止する。タイピング時の指の安定性を高め、すばやく正確な入力を実現する。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大100Wの急速充電と安定した高速有線LANを同時に実現する、Type-C変換ケーブル「500-LAN6KCPD01(1m)」と「「500-LAN6KCPD01(2m)」を発売した。USB Type-Cポートが1つあれば、最大1Gbpsの高速有線LAN接続と、デバイスへの給電を同時に行えます。ポート数の限られたMacBookやSurface、iPad等に最適だ。ハブを介さず直接接続できるため、デスク周りがスッキリまとまるだけでなく、接続の不安定さも解消し、スマートなワークスペースを実現する。
持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」は、2025年11月より実施中の人気料理研究家リュウジ氏とのコラボ商品「バズベントウ 再び。」の新商品として、ハンガリーの家庭の味である「グヤーシュ」をお弁当仕立てにした、「リュウジのグヤーシュ」シリーズを12月18日(木)より数量限定で発売する。
