これ…ただのザルじゃないんだな〜！家事が一気に楽に！保管もしやすい100均アイデア商品
商品情報
商品名：鍋用水切りストレーナー
価格：￥110（税込）
対応サイズ：直径16cm以上
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480441863
茹でた食材の水切りが楽になる！ダイソーの『鍋用水切りストレーナー』
最近のダイソーは、ザルをはじめとしたキッチングッズから目が離せません。ユニークな商品がたびたび登場するので、毎回キッチングッズ売り場を欠かさずチェックしています！
そんなダイソーで気になるアイテムを発見しました。『鍋用水切りストレーナー』という商品です。
こちらは鍋用の水切りストレーナーです。調理が少しでも楽になれば…と思い、試しに購入してみました！
茹でた食材をすくい取り、ザルに移して水気を切る作業って意外と慌ただしいですよね。
少しでも家事の手間を減らしたい…そんな願いを叶えてくれるアイテムです！
ザルの裏にフックが付いているのがポイントで、これが作業を少しでも楽にできる秘密です。
目詰まりしにくくしっかり水を切れる！フックに掛けてすっきり保管も◎
使い方は簡単で、鍋の縁にフックを引っ掛けるようにして取り付けるだけでOK。
ストレーナーは、最初は真っ直ぐな形で鍋の縁にフィットしにくい気がしました。
ですが、熱で少しやわらかくなったのか、使用しているうちに鍋の形に沿うように馴染んできました。
ストレーナーが食材の落下を防いでくれるので、鍋を傾けるだけでお湯を捨てられます。
ストレーナーは目が粗いので、ブロッコリーなどの食材のくずが出ても目詰まりしにくいのが嬉しいです！
ただ、転がらないように、鍋を傾ける角度が甘かったのかもしれませんが、多少水気が残りました。
だいたい大さじ1杯くらいの水分が残りましたが、お箸で盛り付ける際に軽く水を切れば問題ない程度です。
フック穴があるので、吊るして保管することもできます。
浮かせて保管できるため、必要なときにサッと取り出せます。また、一般的なザルよりも保管スペースを取らずに済みます。
ダイソーの『鍋用水切りストレーナー』は、家事を楽にしてくれるアイディアグッズでした！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。