これ…ただのザルじゃないんだな〜！家事が一気に楽に！保管もしやすい100均アイデア商品

ダイソーで見つけた『鍋用水切りストレーナー』は、茹でた食材の水切りに便利なザル。普通のザルと違って、鍋に直接取り付けることで家事を楽にしてくれる優れものなんです！食材を茹で終えたら、鍋を傾けることでしっかり食材の水を切れて楽ちん。吊り下げてすっきり保管できるのも魅力です！

商品情報

商品名：鍋用水切りストレーナー

価格：￥110（税込）

対応サイズ：直径16cm以上

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480441863

茹でた食材の水切りが楽になる！ダイソーの『鍋用水切りストレーナー』

最近のダイソーは、ザルをはじめとしたキッチングッズから目が離せません。ユニークな商品がたびたび登場するので、毎回キッチングッズ売り場を欠かさずチェックしています！

そんなダイソーで気になるアイテムを発見しました。『鍋用水切りストレーナー』という商品です。

こちらは鍋用の水切りストレーナーです。調理が少しでも楽になれば…と思い、試しに購入してみました！

茹でた食材をすくい取り、ザルに移して水気を切る作業って意外と慌ただしいですよね。

少しでも家事の手間を減らしたい…そんな願いを叶えてくれるアイテムです！

ザルの裏にフックが付いているのがポイントで、これが作業を少しでも楽にできる秘密です。

目詰まりしにくくしっかり水を切れる！フックに掛けてすっきり保管も◎

使い方は簡単で、鍋の縁にフックを引っ掛けるようにして取り付けるだけでOK。

ストレーナーは、最初は真っ直ぐな形で鍋の縁にフィットしにくい気がしました。

ですが、熱で少しやわらかくなったのか、使用しているうちに鍋の形に沿うように馴染んできました。

ストレーナーが食材の落下を防いでくれるので、鍋を傾けるだけでお湯を捨てられます。

ストレーナーは目が粗いので、ブロッコリーなどの食材のくずが出ても目詰まりしにくいのが嬉しいです！

ただ、転がらないように、鍋を傾ける角度が甘かったのかもしれませんが、多少水気が残りました。

だいたい大さじ1杯くらいの水分が残りましたが、お箸で盛り付ける際に軽く水を切れば問題ない程度です。

フック穴があるので、吊るして保管することもできます。

浮かせて保管できるため、必要なときにサッと取り出せます。また、一般的なザルよりも保管スペースを取らずに済みます。

ダイソーの『鍋用水切りストレーナー』は、家事を楽にしてくれるアイディアグッズでした！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。