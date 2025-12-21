宮城が「#Bsスーツコレクション」に登場

オリックス公式インスタグラムに20日、宮城大弥投手が登場。ブラウンのスーツ姿、そしてキラリ光る高級時計が「お値段凄そう」「スーツバチバチに似合ってる」などと、ファンの視線を集めている。

昨年防御率1.91の好投を見せ、年俸は2億円（推定）に到達したオリックスのエース左腕。今季は新たに背番号18を背負い、7勝3敗、防御率2.39と好投を見せた。今年の契約更改ではブラウンのスーツで登場。右手首にはゴールドの時計が輝いていた。

「オーデマピゲ」のロイヤルオークとみられ、中古市場では1500万円前後で取引されている一品。スイスの世界的な老舗高級時計メーカーで“先輩”山本由伸投手（ドジャース）もオリックス時代から愛用している。

オリックスSNS恒例の「#Bsスーツコレクション」として登場した宮城は、カメラを前にスーツ姿で様々な表情を披露。契約更改交渉が行われる時でしか見られないスーツ姿に、「宮城クン癒されるースーツ素敵」「髪色いい感じで男前スーツいい感じ」「全部カッコ良い!!」「やっぱ笑顔の宮城くん素敵やわ〜」とファンからコメントが寄せられた。

また「何よりも 時計がすごいですね」「お値段凄そうな時計」「つけてる腕時計が強そう」「高そうな時計してるなぁー」と時計にも注目が集まっていた。（Full-Count編集部）