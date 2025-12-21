レインボー・ジャンボたかお、相方と出会ってから13年間で“体重48キロ増”
お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお（36歳）が、12月20日に放送されたバラエティ番組「芸人総選挙2025」（TBS系）に出演。相方・池田直人と出会った頃から、体重が48キロ増えたことに「気持ち悪い…」と嘆いた。
芸人1000人がガチで選ぶ“今年1番面白かった芸人”は誰なのか、トップ50をランキングで発表する同番組。今年飛躍した芸人に密着する企画で、多忙を極めるレインボーの“ある一日”に密着した。
その中で、スタッフから「最近大きな仕事とかやりましたか？」と聞かれたジャンボは「ディズニー映画の声優も最近させていただいた。『ズートピア2』の声優。セイウチです。はっきりと見た目からキャスティングされたらしいです」と、ディズニー映画で声優に初挑戦したと語る。
相方の池田直人は「ジャンボが体重増加して。100キロのときの實方（じつかた／本名）やったらこうへんかったな」とコメント。ジャンボも「あ〜、そうかも。たしかに」と頷く。
この“体重増加”について、池田は「もう見てられないっすよ、オレは」とぼやき、ジャンボは「初めて会ったときは85キロくらい」と話す。池田は「この13年間で48キロ増えてる」と具体的な数字を言うと、ジャンボは「気持ち悪い…気持ちわりぃ…米俵5つだ」と嘆いた。
