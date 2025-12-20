今オフFA、辰己涼介と東浜巨になぜオファーが届かないのか　球界OBが背景を考察「獲ったはいいけど1年契約でいいですとか…」「パワー系のピッチャーが欲しいところ」

辰己は昨季最多安打のタイトルも獲得している（C）産経新聞社

今オフ、FAの選手をめぐっては去就も段々と固まってきた。

日本ハムからFA宣言した松本剛は巨人入り、同じくDeNAからFA宣言した桑原将志も西武入り、DeNAからはベテラン捕手の伊藤光も楽天に移籍。日本ハムから宣言した石井一成も西武入りを決めている。

一方、年末まで残りわずかとなる中で去就が定まってない選手もいる。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は12月19日に自身のYouTubeチャンネルに「【FA動向】東浜＆辰己の動向が見えない…獲得の可能性はあるのか？まだ去就が決まってない選手について語ります！」と題した動画を更新。去就が不透明となっている選手たちに独自の考察を加えている。

動画の中では「心配なのは東浜と辰己」とまだ去就が定まってない投打の2選手をクローズアップ。

楽天の辰己涼介はポスティングシステムを利用してのメジャー移籍希望を伝えたが球団から容認されず。国内FA権を行使したが、現在においても名乗りをあげる球団は出てきていない。

昨季は最多安打のタイトルを獲得するも今季は114試合で打率.240、7本塁打、32打点と2軍落ちの時期もあるなど、昨季ほどの爆発力は示せなかった。

優れた守備力で知られる辰己だが、高木氏は今回のFAの経緯にも目を向ける。

メジャー移籍を目指してポスティングシステムを要望しながら、国内FA権を行使したことで「海外志向が強いのに（国内）FAをしている （海外FA取得まで）待てるのかなと思うよね」とコメント。球団にそのまま残れば、最短で2年後には海外FA権を取得、胸を張ってメジャー挑戦できる。

一方国内他球団からすれば、獲得しても短期間でメジャー挑戦となればチーム構想にも影響を及ぼすとあって二の足を踏むのは理解できる。

「獲ったはいいけど1年契約でいいですとか」「問題を抱えたくないんだよ 他チームは」と目指す方向性が分かりにくいことも、名乗りをあげる球団が出てこないことにつながっている可能性もあると見る。

「能力的には高いものを持ち合わせていると思う」としながら、獲得にはハードルも生じているとした。