¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡Ä»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¡Ò¹Ù³°¤ÎÄíÉÕ¤°ì¸®²È¡Ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿À¤ÂÓÇ¯¼ý1,600Ëü±ß¤Î40Âå¶¦Æ¯¤É×ÉØ¡¢¤ï¤¬»Ò¤ÏÂçËþÂ¤â¡Ö¿´Äì¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ²¤¯¥ï¥±
»Ò¤É¤â¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤¬»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê¤è¤¤À¸³è´Ä¶¤ò¡×¤È¡¢½»¤Þ¤¤¤ò¸«Ä¾¤¹¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤¬É¬¤º¤·¤âÍýÁÛ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é¹Ù³°¤Î¸Í·ú¤Æ¤Ø½»¤ßÂØ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¸å²ù¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤Î»öÎã¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½»¤Þ¤¤Áª¤Ó¤Ç¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢ÄÔËÜ¹ä»ÎCFP¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¥¿¥ï¥Þ¥ó¤«¤é°ì¸®²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë
¶áÆ£Í¦¿Í¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦42ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÎºÊ¤È6ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Î3¿Í²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£
Í¦¿Í¤µ¤ó¤Ï¾å¾ì´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¥¨¥ê¡¼¥È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÇÇ¯¼ý1,000Ëü±ß¡¢ºÊ¤âÀìÌç¿¦¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤êÇ¯¼ý600Ëü±ß¤È¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¤ÏÌó1,600Ëü±ß¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ôÇ¯Á°¡¢É×ÉØ¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ9,000Ëü±ß¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÉÍýÈñ¤Ï¹â³Û¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï»°½Å»Í½Å¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¡¢±Ø¶á¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤â¤¢¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ï¤È¤Æ¤â²÷Å¬¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â©»Ò¤¬¤â¤¦¤¹¤°¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤ë»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢É×ÉØ¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼¼Æâ¤ÇÂ²»¤äÁö¤ê²ó¤ë²»¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤Êª¤ò»ô¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Â©»Ò¤Î´ê¤¤¤â¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Îµ¬Ìó¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸Í·ú¤Æ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â²»¤âµ¤¤Ë¤»¤º»×¤¤¤Ã¤¤êÍ·¤Ù¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£¸¤¤Ê¤É¤Î¥Ú¥Ã¥È¤â»ô¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¶á½ê¤Î»Ò¤É¤â¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëµ¡²ñ¤â¼«Á³¤ÈÁý¤¨¡¢ÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÉ×ÉØ¤ÏÇº¤ßÈ´¤¤¤¿Ëö¡¢¡ÖÂ©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë°ú¤Ã±Û¤½¤¦¡×¤È·è¿´¤·¤Þ¤¹¡£
¹¬±¿¤Ë¤â¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÎÇäµÑ²Á³Ê¤Ï¹ØÆþ»þ¤ÈÆ±¤¸9,000Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤È¤Îº¹³Û¤È¤·¤Æ3,000Ëü±ß¤¬¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ñ¶â¤òÆ¬¶â¤Ë½¼¤Æ¡¢¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë7,000Ëü±ß¤ÎÄíÉÕ¤°ì¸Í·ú¤Æ¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·µï¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤½¤ÎÆü¡£¸¼´Ø¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê¼«Âð¤È¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤¬¹¤¬¤ê¡¢Í¦¿Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤¹¤°¼Ö¤Ë¾è¤ì¤ëÀ¸³è¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë²÷Å¬¤Ê¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Â©»Ò¤ÏÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤âÂ²»¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢Ä¹Ç¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¤¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î²È¤òÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×
¤½¤¦»×¤¨¤ë²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬¡¢¶áÆ£²È¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡Ä¡ÈÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤¡É¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤¿ÁÛÄê³°
°ú¤Ã±Û¤·¤«¤é¿ô½µ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Î»³¤â¤è¤¦¤ä¤¯ÊÒÉÕ¤¡¢¶áÆ£¤µ¤ó°ì²È¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¿·¤·¤¤¸Í·ú¤ÆÀ¸³è¤ËÆëÀ÷¤ß»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢´Ä¶¤È¤·¤Æ¤Ï¿½¤·Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â©»Ò¤Ï²È¤Î¤Ê¤«¤ò¼«Í³¤ËÁö¤ê²ó¤ê¡¢Â²»¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½Å¤¤²ÙÊª¤òÊú¤¨¤ÆÄ¹¤¤¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ÂÔ¤Á¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¸Í·ú¤Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉéÃ´¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¼ê´Ö¤ÎÂ¿¤¤¡È¸Í·ú¤Æ¤Î´ÉÍý¡É
ºÇ½é¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥´¥ß½Ð¤·¤ÎÉÔÊØ¤µ¤Ç¤·¤¿¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë24»þ´Ö¥´¥ßÃÖ¤¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢½Ð¶ÐÁ°¤Ç¤âµ¢Âð¸å¤Ç¤â¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¸Í·ú¤Æ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿ÍËÆü¤È»þ´Ö¤¬¸·³Ê¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦Æ¯¤¤Î¶áÆ£²È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«Æñ¤·¤¯¡¢
¡Öº£Æü¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×
¤½¤ó¤ÊÆü¤¬²¿ÅÙ¤«Â³¤¯¤³¤È¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Äí¤ä³°¹½¤Î¼êÆþ¤ì¤âÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£½µËö¤ÎÄ«¡¢Í¦¿Í¤µ¤ó¤Ï·³¼ê¤ò¤Ï¤á¤ÆÁð¤à¤·¤ê¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»¨Áð¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤âÈ´¤¤¤Æ¤âÀ¸¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÉÈÈÌÌ¤Ç¤âÉÔ°Â¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡¢¼õÉÕ¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë¤È²¿½Å¤â¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢°Â¿´´¶¤ÏÀäÂÐÅª¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¸Í·ú¤Æ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¡¢Êä½õ¾û¤äËÉÈÈ¥¬¥é¥¹¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤·¤Æ¤â¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÀßÈ÷¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢µëÅò´ï¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ªÅò¤¬µÞ¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó»þÂå¤Ê¤é´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÏ¢Íí¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¶È¼Ô¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸Í·ú¤Æ¤Ç¤ÏÁ´¤Æ¼«Ê¬¤Ç¼êÇÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í¼Êý¤«¤é²¿¼Ò¤âÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÍâÆü¤ÎË¬Ìä¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¤¢¤¤¤À¤ÏÉÔÊØ¤µ¤ò²æËý¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤ÊÉéÃ´¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢Í¦¿Í¤µ¤ó¤Ï¼¡Âè¤Ë¤³¤¦»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¶¦Æ¯¤¤Ç¤³¤Î´ÉÍýÎÌ¤Ï¤¤Ä¤¤¤¾¡Ä¡Ä¤¢¤¡¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×
»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ËÁª¤ó¤À¸Í·ú¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÁÛÄê³°¤ÎÉéÃ´¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¶áÆ£É×ÉØ¤Î¼ºÇÔÍ×°ø
¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¸Í·ú¤Æ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½»¤Þ¤¤¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦²ÈÂ²¹½À®¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼´¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Ë¡¢ÁÐÊý¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
【図表】タワマン・戸建てのメリット・デメリット出典:著者作成
¶áÆ£¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ¤È¤â¤Ë»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¡¢Æü¾ï´ÉÍý¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÎÍøÊØÀ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢»Ò°é¤Æ´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸Í·ú¤Æ¤Î¤Û¤¦¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½»¤Þ¤¤Áª¤Ó¤Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ÎÀµ²ò¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍøÊØÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»Ò¤É¤â¤Î´Ä¶¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤«¡¢²ÈÂ²¤¬¤Ê¤Ë¤òºÇÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¤«¤ÇºÇÅ¬¤ÊÁªÂò¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÆ¤Ó¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ËÌá¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤Î¸Í·ú¤Æ¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡×
¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤È¤·¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤Ç²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯·Á¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
