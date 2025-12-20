¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤¬PKÀï¤ÎËö¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë·âÇË¡Ä½é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÇÕ·è¾¡¤Ç¥Ê¥Ý¥ê¤ÈÂÐÀï¤Ø
¡¡¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¼¥Ê¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÇÕ¡Ë½à·è¾¡¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢²¦¼Ô¤Î¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Èºòµ¨¥»¥ê¥¨A2°Ì¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¼¥Ê¤Ï¡¢ºòµ¨¤Î¥»¥ê¥¨A1°Ì¤È2°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢²¦¼Ô¤È½àÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Î·×4¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁè¤ï¤ì¤ë¡£18Æü¤Ë¤Ï¥»¥ê¥¨A²¦¼Ô¤Î¥Ê¥Ý¥ê¤¬¡¢¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢½àÍ¥¾¡¤Î¥ß¥é¥ó¤ò²¼¤·¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï³«»Ï1Ê¬11ÉÃ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Þ¤Ç±¿¤Ó¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¤È½À¤é¤«¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Õ¥¡¡¼¤Î¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥Æ¥å¥é¥à¤¬¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ØÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·35Ê¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ëDF¥ä¥ó¡¦¥¢¥¦¥ì¥ë¡¦¥Ó¥»¥Ã¥¯¤Î¥Ï¥ó¥É¤Ç¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥ª¥ë¥½¥ê¡¼¥Ë¤¬¤É¿¿¤óÃæ¤Ø¤ÈÆÍ¤»É¤·¡¢»î¹ç¤ÏÆ±ÅÀ¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎGK¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¤òÈäÏª¤·¤ÆÆÀÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡£»î¹ç¤Ï90Ê¬¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º¤ËPKÀï¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡1¿ÍÌÜ¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢2¿ÍÌÜ¤È3¿ÍÌÜ¤Ï¤È¤â¤Ë¼ºÇÔ¡£Àè¹¶¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï4¿ÍÌÜ¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Ï4¿ÍÌÜ¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥í¥¦¤¬·è¤á¤Æ¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î5¿ÍÌÜ¤òÌ³¤á¤¿¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥é¥¤¤ÏÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Î5¿ÍÌÜ¤òÌ³¤á¤¿¥Á¡¼¥í¡¦¥¤¥ó¥â¡¼¥Ó¥ì¤¬¹ë²÷¤Ë±¦¾å¤Ø¤ÈÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤¬3¡Ý2¤ÇPKÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÇÕ¤òÀï¤¦¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤¬¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤ÎÂÔ¤Ä·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï5Âç²ñÏ¢Â³¤Î·è¾¡½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡Àï¤Î¥Ê¥Ý¥êvs¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Ç22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¡¡1¡Ý1¡ÊPKÀï¡§3¡Ý2¡Ë¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡2Ê¬¡¡¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥Æ¥å¥é¥à¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ë
1¡Ý1¡¡35Ê¬¡¡¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥ª¥ë¥½¥ê¡¼¥Ë¡Ê¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¡Ë
¡¡¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¼¥Ê¤Ï¡¢ºòµ¨¤Î¥»¥ê¥¨A1°Ì¤È2°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢²¦¼Ô¤È½àÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Î·×4¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁè¤ï¤ì¤ë¡£18Æü¤Ë¤Ï¥»¥ê¥¨A²¦¼Ô¤Î¥Ê¥Ý¥ê¤¬¡¢¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢½àÍ¥¾¡¤Î¥ß¥é¥ó¤ò²¼¤·¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·35Ê¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ëDF¥ä¥ó¡¦¥¢¥¦¥ì¥ë¡¦¥Ó¥»¥Ã¥¯¤Î¥Ï¥ó¥É¤Ç¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥ª¥ë¥½¥ê¡¼¥Ë¤¬¤É¿¿¤óÃæ¤Ø¤ÈÆÍ¤»É¤·¡¢»î¹ç¤ÏÆ±ÅÀ¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎGK¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¤òÈäÏª¤·¤ÆÆÀÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡£»î¹ç¤Ï90Ê¬¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º¤ËPKÀï¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡1¿ÍÌÜ¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢2¿ÍÌÜ¤È3¿ÍÌÜ¤Ï¤È¤â¤Ë¼ºÇÔ¡£Àè¹¶¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï4¿ÍÌÜ¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Ï4¿ÍÌÜ¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥í¥¦¤¬·è¤á¤Æ¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î5¿ÍÌÜ¤òÌ³¤á¤¿¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥é¥¤¤ÏÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Î5¿ÍÌÜ¤òÌ³¤á¤¿¥Á¡¼¥í¡¦¥¤¥ó¥â¡¼¥Ó¥ì¤¬¹ë²÷¤Ë±¦¾å¤Ø¤ÈÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤¬3¡Ý2¤ÇPKÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÇÕ¤òÀï¤¦¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤¬¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤ÎÂÔ¤Ä·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï5Âç²ñÏ¢Â³¤Î·è¾¡½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡Àï¤Î¥Ê¥Ý¥êvs¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Ç22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¡¡1¡Ý1¡ÊPKÀï¡§3¡Ý2¡Ë¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡2Ê¬¡¡¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥Æ¥å¥é¥à¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ë
1¡Ý1¡¡35Ê¬¡¡¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥ª¥ë¥½¥ê¡¼¥Ë¡Ê¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¡Ë