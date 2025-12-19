Á÷¤ê¹ç¤¦²¹¤«¤ÊÁÛ¤¤¤¬¡¢¤³¤Ü¤µ¤»¤¿¹¬¤»¤ÊÎÞ¡½¡½¡ÈInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¥ì¥Ý¡¼¥È
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
11·î29Æü¡¦30Æü¤Ë¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¡¢¡ÈInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡É¤Î¿ÀÆàÀî¸ø±é¤¬³«ºÅ¡£À¼Í¥¡¦²Î¼ê¤Î¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ©¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÀ×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥á¥É¥ì¡¼¤ÎÈäÏª¤ä¼ÓËë¤òÍÑ¤¤¤¿±é½Ð¤Ê¤É¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¤³¤ÎÀè¤Ø¤Î´üÂÔ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¡£¤½¤ì¤ò´î¤Ó¤Î¾Ð´é¤ä¹¬¤»¤ÎÎÞ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÉ½¸½¤·¡¢Î©¸«´ÑÍ÷¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤ÎÄ¶Ëþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¿´¤Ë»Ä¤ë¥é¥¤¥Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¡¢2ÆüÌÜ¤Ç¤¢¤ë11·î30Æü¤Î¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
PHOTOGRAPHY BY¡¡²ÃÆ£¥¢¥é¥¿¡ÊKato Arata)/»°±º⼀´î¡ÊMiura Kazuki)
TEXT BY ¿Ü±Ê·ó¼¡
¤È¤¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¡¢¤È¤¤Ë²¹¤«¤Ë¡¡ÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¿ð¡¹¤·¤¤²ÎÀ¼
³«±é»þ´Ö¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤ÏOP±ÇÁü¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¿¿¤ÃÇò¤Ê¶õ´Ö¤ËÐÊ¤à¿åÀ¥¤¬¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤òÎ©¤Æ¤Æ¤³¤Á¤é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÀÄ¶õ¤ÈÁð¸¶¤¬¹¤¬¤ê1ËÜ¤ÎÄ¹¤¤Æ»¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ10Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡£Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥í¥´¤ËÂ³¤¤¤Æ¡ÖÌ´¤Î¤Ä¤Ü¤ß¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢2³¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¿åÀ¥¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¡£¡ÈInori Minase 1st LIVE Ready Steady Go!¡É¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿±é½Ð¤ò·Ð¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¿åÀ¥¤Ï¡¢°ìÌÌ¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿ð¡¹¤·¤¤²ÎÀ¼¤òÁÖ¤ä¤«¤Ë¿á¤È´¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼´¶¤Ë²Ã¤¨¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¶î¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×¤âÆ±»þ¤ËÄó¼¨¤¹¤ëËë³«¤±¤À¡£2¥µ¥ÓÌÀ¤±¤Î´ÖÁÕ¤Ç·ý¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÀèÆ³¤¹¤ë»Ñ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¯Íê¤â¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¡¢¥È¥¦¥á¥¤¤Ë¡£¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢°ú¤Â³¤ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÁÖ¤ä¤«¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä²ÎÀ¼¤òÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤È¤È¤â¤Ë¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÎ¾¥µ¥¤¥É¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ä¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤Î´ÑµÒ¤È¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ä¤Ä¡¢Âç¥µ¥ÓÁ°¤Ë¤Ï¹â¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¡ÖReady Steady Go!¡×¤Ç¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¡£¿åÀ¥¤Î¹ç¿Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆµÒÀÊ¤Ç¤ÏÌµ¿ô¤Î¥¿¥ª¥ë¤¬²ó¤µ¤ì¤ë¡£¿åÀ¥¼«¿È¤â¥¿¥ª¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ´ÑµÒ¤òÀú¤ê¤Ê¤¬¤é¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤È¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤«¤é´öÅÙ¤âÂç¤¤Ê¥³¡¼¥ë¤¬¡£°ú¤Â³¤²ó¤êÂ³¤±¤ë¥¿¥ª¥ë¤â´Þ¤á¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¿åÀ¥¤â¡Ö¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª¡×¤ÈËþÂµ¤¤À¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤°¤ë¤ê¤È²ó¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È»ëÀþ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ä¤Ä¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë²Î¾§¡£¾ìÆâ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¾å¤¬¤ë¡£D¥á¥í¤Ç¤Ïº¸±¦¤ËÂç¤¤¯ÏÓ¿¶¤ê¤òÀèÆ³¤·¤Æ°ìÂÎ´¶¤ò¾úÀ®¤·¡¢3¶ÊÌÜ¤Ë¤·¤ÆÀ¨¤Þ¤¸¤¤Ç®µ¤¤Ç²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÊñ¤à¤È¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¥¿¥ª¥ë¤òÊü¤êÅê¤²¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¼ÀÁö¤·¤¿1¶Ê¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆüºÇ½é¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º²ñ¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£Æü¤³¤Î¾ì½ê¤ËÍè¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öº£Æü¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·¤·¤¤»ä¤¿¤Á¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤â¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Â³¤¤¤Æ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡ÖCatch the Rainbow¡ª¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
Æú¿§¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¥é¥¤¥È¤Î±é½Ð¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Î¤³¤Î¶Ê¤Ç¤â¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¶á¤¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¼ê¤ò¿¶¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤¤Ë»Ø¥Ï¡¼¥È¤ä¥¨¥¢¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤â¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é²Î¾§¡£¼«¤é¤¬²Î»ì¤òËÂ¤¤¤À¤³¤Î¶Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿´¤Î·Ò¤¬¤ê¤È¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¹¬¤»¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤òºé¤«¤»¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤òÅ¸³«¡£¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¿´Äì³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥¢¥¦¥È¥í¤âÄ·¤Í¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ÇÀú¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¿åÀ¥¤Î»ý¤ÁÌ£¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë²ÎÀ¼¤Î¿ð¡¹¤·¤µ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Ë²¹¤«¤ß¤ò¾è¤»¤ÆºÌ¤ë¥ß¥É¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö½Õ¶õ¡×¤¬Â³¤¯¡£Ã±¤Ë²¹¤«¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ó¤Ê¤É¤Î¹â²»ÉôÊ¬¤Ï¶õ´Ö¤Ø¤ÈÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¶¯¤µ¤â¤â¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤·¡¢´ÑµÒ¤Î¿´¤ËÀ÷¤ßÅÏ¤Ã¤¿¡£
Èù¾Ð¤ß¤È¶¦¤Ë¶Ê¤òÄù¤á¤¿¿åÀ¥¤Ï°ìÃ¶¹ßÃÅ¡£¿åÀ¥¤Î³Ú¶Ê¡ÖHappy Birthday¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿±éÁÕ¤ò¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë±Æ¥Ê¥ì¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤Ø¡£¡È¤¤¤Î¤ê¥Ð¥ó¥É¡É¤ÎÌÌ¡¹¤¬³Æ¡¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤Î¹¹ÔÀè¡×¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´°Î»¤·¤¿¿åÀ¥¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¢¥¤¥Þ¥¤¥â¥³¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ï¼¡¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¡£Æ©ÌÀ´¶¤¢¤ë²ÎÀ¼¤Ë²¹¤«¤µ¤ò¹þ¤á¡¢³Ú¶Ê¤Î»ý¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£°ú¤Â³¤´ÑµÒ¤È»ëÀþ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤ê¡¢µÒÀÊ¤Ø¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ê¤Ë¾è¤»¤¿ÁÛ¤¤¤ò¤½¤ÎÀè¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÃúÇ«¤Ë¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ²Î¤¤»Ï¤á¤¿¡Ö¤Þ¤À¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡£¡×¤â¿Ä¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÀ¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¾è¤»¤Æ²Î¾§¡£¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂ®¤¤¶Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÂçÀÚ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹þ¤á¡¢¡ÈÄ°¤«¤»¤ë¡É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê2¶Ê¤Î²Î¾§¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤ÎÏÃÂê¤«¤é¥Ð¥ó¥Þ¥¹¡¦¤ß¤Ã¤Á¡¼¤³¤ÈÅçËÜÆ»ÂÀÏº¡Êb¡Ë¤Î²óÅú¤ò¿¼ËÙ¤ê¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤Î¹¹ÔÀè¤Ë¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤òµó¤²¤¿ÍýÍ³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¿·º§Î¹¹Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Î²óÅú¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤È¶¦¤ËÏÂ¤ä¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î³Ú¶Ê¤Ï¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTravel Record¡Ù¤È¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTurquoise¡Ù¤ÎÃæ¤«¤éÁª¶Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡ØTurquoise¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤òÆ³Æþ¤Ë¡¢Æ±ºî¼ýÏ¿¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤³¤½Ä°¤¤¿¤¤¤³¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢²Î¾§Ä¾Á°¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤Î¶á¤¯¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤È¤ª¤ê¤Ë¡¢²ÖÆ»¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤éµÒÀÊ¶á¤¯¤Ë¹Ô¤¡¢¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤Î¶Ê¤Ç¤â²¹¤«¤¯¤â¤Ö¤ï¤Ã¤È¾ìÆâ¤Ø¤È¹¤¬¤ê¤æ¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç½ÕÉ÷¤Î¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¿åÀ¥¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤«¤é¤Î1¥µ¥Ó¤Ç¤ÏµÒÅÅ¤¬Åô¤ê¡¢¤è¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯¡ÖMy Orchestra¡×¤Ç¤Ïßê¤á¤¯±ÇÁü¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥¤·¤¯¤â¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²ÎÀ¼¤òÂç²ñ¾ì¤Ø¤È¶Á¤«¤»¡¢Èþ¤·¤¯¤âÁÔÂç¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£Âç¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¶Ê¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë±è¤Ã¤Æ²ÎÀ¼¤Ë¤â¤¦°ìÃÊÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢Æâ¤ËÍ¯¤¾å¤¬¤ë´¶¾ð¤òÈ¯Ïª¤·¤Æ´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¼æ¤ÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿åÀ¥¤Ï¹ßÃÅ¡£¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²ÎÀ¼¤ÇÅÁ¤¨¤¿ÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤
¤½¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ë¤Ï¡¢¼êºî¤ê¤ÎÇ¯É½¤òÀ©ºî¤·¤Ê¤¬¤é10Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¿åÀ¥¤È¡¢¤½¤ÎÇ¯É½¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Î¿åÀ¥¤È¤¤¤Ã¤¿¡È2¿Í¤Î¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£²áµî¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ä¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÎMC¤ÇÅÁ¤¨¤¿¸ÀÍÕ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ10Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤·¤ÆÇ¯É½¤¬´°À®¤·¡¢Ç¯É½¤ÎÀ¤³¦¤Î¿åÀ¥¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬Á¯¤ä¤«¤ËºÌ¤é¤ì¤ë¤È¡¢±ÇÁü¤òÄù¤á³ç¤ëÀ±¶õ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é·Ò¤¬¤ë·Á¤Ç¸åÈ¾Àï¤Ï¡ÖStarry Wish¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ÎÀ±¶õ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤â¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤ò1¤Ä1¤ÄÂç»ö¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£Ä¾Á°¤Î±ÇÁü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡È°ì¿Í¤¸¤ãÊâ¤±¤Ê¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡É¤È¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¿´¤Ë¶Á¤¯¤â¤Î¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¤Î¤¬Â³¤¯¡Ö¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥¢¡¼¥È¡×¡£²Î¤¤½Ð¤·1¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¼«¤é¤½¤Î¶õµ¤¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡¢½øÈ×¤Ï¤ä¤äÌµµ¡¼Á¤á¤Ë²Î¾§¡£¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¤½¤³¤Ë¾¯¤·ÎÏ¤â¹þ¤á¤Ä¤Ä¡¢¹â²»¤òÎÏ²¡¤·¤»¤º¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¾è¤ê¤³¤Ê¤·¤¿¤ê¤È½øÈ×¤«¤é¤ÎÉ½¾ð¤â°ú¤·Ñ¤®²Î¾§¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤¿°ìÌ£°ã¤Ã¤¿É½¸½¤Ç¤·¤«´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤É½¾ð¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
ÆÈÆÃ¤Ê¥à¡¼¥É¤Î³Ú¶Ê¤ÇÁ°È¾¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¡ÖNEXT DECADE¡×¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î10Ç¯¤òÀÚ¤êÂó¤¤Ë¹Ô¤¯»Ñ¤òÆ²¡¹Äó¼¨¡£ÉâÍ·´¶¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä³Ú¶Ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Þ¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤È³ú¤ß¹ç¤¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¾ÈÌÀ±é½Ð¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»ë³Ð¡¦Ä°³Ð¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¿´¤òÂª¤¨¤ËÍè¤ë¡£2¥³¡¼¥é¥¹ÌÜ¤Ç¥¿¥ó¥®¥ó¥°µ¤Ì£¤Ë²Î¤¦ÉôÊ¬¤Î²ÎÀ¼¤ä¡¢2¥µ¥ÓÌÀ¤±¤Î´ÖÁÕ¤ÇµÕ¸÷¤ÎÃæ¤Ç´é¤òÉú¤»¤ÆÎ©¤Ä»Ñ¤Ê¤É¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö½øÈ×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤«¤Ã¤³ÎÉ¤µ¤ò´®Ç½¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
MC¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤òÃ©¤Ã¤¿¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆÃÊÌ¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Æ¡¢¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÁü¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬¾è¤Ã¤Æ¡¢10Ç¯²Î¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¹¥¤¤À¤«¤é¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Ç¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ¬¤º¡È¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½Å¤Í¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ËÂ³¤¯·Á¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö³¤Æ§¤ß¤Î¥¹¥Ô¥«¡×¡£·Ú²÷¤Ê¥®¥¿¡¼¤Î¥ê¥Õ¤È¶¦¤ËËë³«¤±¤ë¤³¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤â¿ð¡¹¤·¤¯¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê²ÎÀ¼¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´õË¾¤Î¸÷¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¥µ¥Ó¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤âÃÏÀ¼¤ÇÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë²Î¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÈÌ¤Íè¤ò¶¦¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òÀº°ìÇÕ¤ËÉ½¸½¡£¤½¤ì¤ò¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤ò¸þ¤¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¸åÁÕ¤Ç¤Ï¥¤¥ä¥â¥Ë¤ò³°¤·¤Æ¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¡£ÁáÂ®¡È¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡Ö³¤Æ§¤ß¤Î¥¹¥Ô¥«¡×¡É¤ò´°À®¤µ¤»¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿°ìµ¤¤ËÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖTRUST IN ETERNITY¡×¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¯¿åÀ¥¡£2¥µ¥ÓÌÀ¤±¤Î´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¶»¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ÆÍ¯¤µ¯¤³¤ë¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤È¡¢D¥á¥í¤«¤é¤Ï¤½¤ì¤ò¿ä¿ÊÎÏ¤Ë¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë²ÎÀ¼¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¡£Âç¥µ¥Ó¤Ç¤µ¤é¤Ë°ìÃÊ¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ²ÎÀ¼¤òÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ã¡¤¤Ä¤±¤¿¿åÀ¥¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Î¤Ê¤«¹ßÃÅ¡£¤·¤Ð¤·¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¶´¤ß¡¢¿åÊ¿Àþ¤«¤é¤ÎÆü¤Î½Ð¤äÂç¤¤ÊËþ·î¤ÎÁ°¤òÉ÷Á¥¤¬²£ÀÚ¤ë±ÇÁü¤Ø¡£¤½¤ÎÉ÷Á¥¤¬³¤¤ËÍî¤Á¤ë¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°Êý¤Ë¼ÓËë¤¬¹ß¤ê¡¢¿¼³¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤òÁ°¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤¬ÁÕ¤Ç¤é¤ì»Ï¤á¤ë¤È¡¢¼ÓËë¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¿åÀ¥¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖBLUE COMPASS¡×¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤ë¡£
¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤È¤¤¤¦°áÁõ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¿¼³¤¤ÇÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¤ß¤»¤ë¿åÀ¥¡£¥¤¥Î¥»¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â³Ú¶Ê¤ÎÁÔÂç¤µ¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡¢´¶¾ð¤ÎËÄ¤é¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤»¤¿²ÎÀ¼¤¬¤Þ¤¿¡¢´ÑµÒ¤ò¥é¥¤¥Ö¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È¤¤¤¶¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Íî¤Á¥µ¥Ó¤Ç¼ÓËë¤¬Íî¤Á²þ¤á¤Æ¤½¤Î»Ñ¤ò¸²¸½¤µ¤»¤ë¤È¡¢Âç¥µ¥Ó¤Ç¤Î²ÎÀ¼¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Ï¤µ¤é¤ËÁýÉý¡£²þ¤á¤Æ¿´¤ò°ú¤¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ð´é¤Ç¡È¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÍÆþ¤·¤¿¡ÖStarlight Museum¡×¤Ï¤ª¤·¤È¤ä¤«¤Ë²ÖÆ»¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é²Î¾§¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¤¯¤ë¤ê¤È²ó¤ê¡¢¼«¿È¤ò°Ï¤ó¤À¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤Î´ÑµÒ¤Ø¤ÈÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆÆÍÆþ¤·¤¿Âç¥µ¥Ó¡£Æþ¤ê¤«¤é²ÎÀ¼¤¬¾¯¡¹Ä·¤Íµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´¶¾ð¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¹þ¤ß¾å¤²¤ëÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÎÞ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤ÆÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤ò¤¹¤«¤µ¤º²ñ¾ìÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¹ç¾§¤Ç»Ù¤¨¤ë¤È¡¢¿åÀ¥¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤ÎÁÛ¤¤¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¹¥¤¤À¤è¡ª¡×¡É¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤é²Î¾§¤ËÉüµ¢¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¡È¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Î¡ÖStarlight Museum¡×¡É¤À¤Ã¤¿¡£
²Î¾§¸å¤Ë¤Ï¤½¤ÎÎÞ¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÖÌµ´ÑµÒ¤À¤Ã¤¿½é¤á¤Æ¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬³ð¤¨¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤Î¡ÖBLUE COMPASS¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¸¤Ç±é½Ð¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¹¬¤»¤¹¤®¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö»ä¤é¤·¤¯¡¢»ä¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¤¤è¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡¢»ä¤â¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤é¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤ÈÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤â²þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÂ³¤¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤¬¡Öharmony ribbon¡×¡£¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤»Ï¤á¤¿¤³¤Î¶Ê¡£Ä¾Á°¤ËÈà½÷¤¬Î®¤·¤¿ÎÞ¤¬½øÈ×¤Î²Î»ì¤È´ñÀ×Åª¤Ê¥ê¥ó¥¯¤ò¤ß¤»¤ë¤Ê¤«¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡Èº£¡É¤ÎÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£°ú¤Â³¤Æ·¤ò½á¤Þ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢Èù¾Ð¤ß¤È¶¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤¯¿åÀ¥¡£ºÇ¸å¤Ï¥¤¥ä¥â¥Ë¤ò³°¤·¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ´ÑµÒ¤ÎÂç¹ç¾§¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¤½¤³¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¯¤â½Å¤Í¤Æ²¹¤«¤Ê¶õ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
²Î¾§¸å¤Ë¤Ï°ìÊâ¤º¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤ÈËÂ¤¤¤Ç¤¤¿10Ç¯´Ö¤Ë²þ¤á¤ÆÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÎ¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö»ä¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤À¤±¤Î¤³¤Î10Ç¯¤ò¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¾è¤»¤Æºé¤«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢¡ÖInnocent flower¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Ì´¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Ä¤ÄÄ°¤¯¼Ô¤ÎÎÙ¤Ç´ó¤êÅº¤¦¡¢Èà½÷¤é¤·¤¤¥ß¥É¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¶Ê¡£¤½¤³¤Ç¶Á¤«¤»¤ëÈà½÷¤Î²ÎÀ¼¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯¤â¤È¤¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤µ¤â»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤¬¤³¤Î10Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¡È¤ß¤ó¤Ê¡É¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤²ÎÀ¼¤À¡£D¥á¥í¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¤â´¶¾ð¤¬°î¤ìÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤«¤±¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¿åÀ¥¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÈù¾Ð¤ß¤È¶¦¤Ë¡È¤³¤Î10Ç¯¡É¤ÎÁÛ¤¤¤ò¾è¤»¤Æ²Î¤¤ÀÚ¤ê¡¢°ìÎé¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
²ñ¾ì¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¡ÈÃç´Ö¡É¤È¶¦¤Ë¡ÈÌ´¤Î¤Ä¤Å¤¡É¤Ø¤ÈÊâ¤ß»Ï¤á¤ë
¶Ê¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤òµá¤á¤ë¡Ö¤¤¡¼¤Î¡¼¤ê¤ó¡ª¡×¤È¤Î¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥í¥´¤¬½ç¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖCalling Blue¡Êoverture¡Ë¡×¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢²áµî¤Î¥é¥¤¥ÖÁ°¤Î±ß¿Ø¤ÎÌÏÍÍ¤ò·Ò¤¤¤À±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤Æ¿åÀ¥¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTurquoise¡Ù¤ÎËÁÆ¬¤ÎÎ®¤ì¤É¤ª¤ê¡ÖTurquoise¡×¤ò²Î¤¤»Ï¤á¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£¼«¿È¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤¯¤é¤ê¤Á¤ã¤ó¡É¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥í¥´¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥È¥í¥Ã¥³¤Î¾å¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¾Ð´é¤òßê¤á¤«¤»¤Æ´õË¾¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿åÀ¥¡£2¥³¡¼¥é¥¹ÌÜ¡ÈÃç´Ö¤âÁý¤¨¤¿¤Í¡É¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÂçÀª¤Î¡ÈÃç´Ö¡É¤ò¸«¤Ê¤¬¤é´ò¤·¤½¤¦¤ËÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢¥³¡¼¥ë¤ä¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤¿¤ê¤È¡¢¿åÀ¥¤Î10Ç¯´Ö¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¦ÌÌ¤â»ý¤Ã¤¿1¶Ê¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¡ÖMillion Futures¡×¤«¤é¥á¥É¥ì¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ú¤Â³¤¥È¥í¥Ã¥³¾å¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¥Î¥»¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¡ÖHELLO HORIZON¡×¤Ç¤Ï»ØÅ´Ë¤¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¡Ö¥Õ¥é¡¼¥°¥à¡×¤Ç¤Ï¥µ¥ÓËÁÆ¬¤Ç¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ô¤ç¤ó¤ÈÄ·¤Íµ¤»ý¤Á¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÎ¨Ä¾¤Ë¼¨¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Î¡Öglow¡×¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤Ë°ìÉô¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò°Ñ¤Í¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤«¤Ä¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥á¥É¥ì¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
²Î¾§¸å¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¡Ö¤½¤³¤ËÉÔ°Â¤ä¶²¤ì¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥À¥á¤Ê¤é¤Þ¤¿°ã¤¦·Á¤òºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È10Ç¯¤«¤±¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶¯¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿åÀ¥¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï»ä¤é¤·¤¯10Ç¯¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤Î10Ç¯¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÆü¤âÄü¤á¤º¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤Â³¤±¤¿¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼«¤é¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÏ«¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤³¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡©¡×¤È¡¢FC¥¤¥Ù¥ó¥È¡È¤¤¤Î¤ê¤Þ¤ÁÄ®Ì±½¸²ñ2026¡É¤Î³«ºÅ¤ä¡¢12·î24Æü¤«¤éº£²ó¤Î¸ø±é¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¡È¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê10¼þÇ¯µÇ°¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¡É¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£²þ¤á¤Æº£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À»ä¤¿¤Á¤ÎÌ´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²Î»ì¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡¢¡ÖÌ´¤Î¤Ä¤Å¤¡×¤Ø¡£
¤³¤Î¶Ê¤Ï¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¼è¤ê¥·¥ó¥Ð¥ë¤òÃ¡¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤Ë¡ÈÃç´Ö¡É¤¿¤Á¤ÈÍí¤ß¤Ê¤¬¤é²Î¾§¡£Ä¾Á°¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò»ý¤Ä¾Ð´é¤È¶¦¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£D¥á¥íºÇ¸å¤Ë¤Ï°ì½ÖµÒÀÊ¤ËÇØ¤ò¸þ¤±·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤ë¤È¡¢²þ¤á¤ÆµÒÀÊÂ¦¤ò¸þ¤¤¤Æ²Î¾§¡£¤½¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï´ÑµÒ¤â¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤â´Þ¤á¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£µ¤ÉÕ¤±¤ÐÈà½÷¤¬ÇØÉé¤¦±ÇÁü¤Ï¡¢Ã±ÆÈÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿É÷Á¥¤¬¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÄ¶õ¤Ø¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¡£±ÇÁü¤«¤é¤â¡È¤ß¤ó¤Ê¡É¤È¤ÎÌ¤Íè¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¡£
¿åÀ¥¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤¿¸å¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¡¼¤¤¤Ã¤«¤¤¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¿åÀ¥¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ë¡£²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö¤â¤¦1¶Ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È1¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢Ì¤Íè¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î´õË¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¡¢¿ÀÏÃ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Ä¥¢¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖËÍ¤é¤Ïº£¡×¤ò»Ï¤á¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤òÁ°¤ËËÁÆ¬ÉôÊ¬¤ò¹â¤é¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤È¶¦¤Ë³Ú¶Ê¤¬¼ÀÁö´¶¤òÈ¼¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê¥³¡¼¥ë¤¬¤³¤À¤Þ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¿åÀ¥¤ÏÎÞ¤°¤à¤â¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°Ü¤Ã¤ÆÂç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢»þÀÞ·Ú¡¹¤ÈÄ·¤Í¤Ê¤¬¤é²Î¾§¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î¥à¡¼¥É¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£2¥µ¥ÓÌÀ¤±¤Ë¤Ï¥¤¥ä¥â¥Ë¤ò³°¤·¤Æ²ñ¾ìÃæ¤«¤é¤Î¹ç¾§¤ò¤Þ¤¿¤âÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¼«¿È¤Î²ÎÀ¼¤ò½Å¤Í¤Æ¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤Ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ç°ì½ï¤Ë´õË¾µ±¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¿åÀ¥¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢ÌóÂ«¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤Ç®µ¤¤¬±²´¬¤¯¤Ê¤«²ñ¾ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¥¨¥ó¥É¤Ç³Ú¶ÊÈäÏª¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¸å¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¸å¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö¤¢¡¢¥¦¥§¡¼¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤â¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤¬¿åÀ¥¤Î¹ç¿Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂç¤¤ÊÇÈ¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ë¡Ö¤Ç¤¤¿¡¼¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¹ßÃÅ¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡ª¡×¤ÈµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÊõÊª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤È¶¦¤ËµÇ°¤¹¤Ù¤¥Ä¥¢¡¼¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
10Ç¯´Ö¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Î½¸ÂçÀ®¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ø¸þ¤«¤¦¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¸ø±é¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤È¤ê¤ï¤±´ÑµÒ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤ËËÜÊÔÃæÈ×¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿²áµî¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ÎMC¤Ë¡È´¶¼Õ¡É¤ä¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¯°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿åÀ¥¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î°Õ»×¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¡¢¤½¤ì¤òÀº°ìÇÕÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î¸ø±é¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÌ¤Íè¤ÇÂÔ¤Ä¡ÈÌ´¤Î¤Ä¤Å¤¡É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¤Ï°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Èà½÷¤é¤·¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¡É¤È°ì½ï¤Ë¡£
¡ÈInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡É¿ÀÆàÀî¸ø±é Day2
2025.11.30¡÷²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
M01.Ì´¤Î¤Ä¤Ü¤ß
M02.¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¡¢¥È¥¦¥á¥¤¤Ë¡£
M03.Ready Steady Go!
M04.Catch the Rainbow¡ª
M05.½Õ¶õ
M06.¥¢¥¤¥Þ¥¤¥â¥³
M07.¤Þ¤À¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡£
M08.¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼
M09.My Orchestra
M10.Starry Wish
M11.¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥¢¡¼¥È
M12.NEXT DECADE
M13.³¤Æ§¤ß¤Î¥¹¥Ô¥«
M14.TRUST IN ETERNITY
M15.BLUE COMPASS
M16.Starlight Museum
M17.harmony ribbon
M18.Innocent flower
EN1.Calling Blue¡Êoverture¡Ë¡ÁTurquoise
EN2.Million Futures¢ªHELLO HORIZON¢ª¥Õ¥é¡¼¥°¥à¢ªglow
EN3.Ì´¤Î¤Ä¤Å¤
EN4.ËÍ¤é¤Ïº£
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¡ÖInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡×
¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê 11·î30Æü(Æü)¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®
ÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯12·î24Æü(¿å) 19:00³«±éÍ½Äê
¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§ ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡Á1·î4Æü(Æü) 23:59
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¡§¡ï4,400(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä´ü´Ö¡§11·î30Æü(Æü) 19:00¡Á 1·î4Æü(Æü)18:00 ¡¡¢¨1·î3Æü(ÅÚ)21:00°Ê¹ß¤Ï¥¯¥ì¥«·èºÑ¤Î¤ß
ÇÛ¿®¥á¥Ç¥£¥¢¡§PIA LIVE STREAM Â¾Í½Äê
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¤¤¤Î¤ê¤Þ¤Á¡×²ñ°÷
https://www.inorimachi.com/
°ìÈÌÈÎÇä
https://w.pia.jp/t/inoriminase-pls/
³¤³°ÈÎÇä
https://w.pia.jp/a/inoriminase25engpls10/
¡ÖInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡×
¥»¥È¥ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¸ø³«Ãæ
https://inoriminase.lnk.to/TravelRecord-setlist
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡Ø¤¤¤Î¤ê¤Þ¤ÁÄ®Ì±½¸²ñ2026¡Ù
2026Ç¯
03/14¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï12·îÃæ½Ü¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¤¤¤Î¤ê¤Þ¤Á¡×¤Ë¤Æ¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ¤ò³«»ÏÍ½Äê
¡ü´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È10¼þÇ¯µÇ°¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://king-cr.jp/inoriminase_10th/
¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
http://inoriminase.com