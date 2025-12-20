ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎMVP¥«¡¼¥É¤¬»Ë¾åºÇ¹â300Ëü¥É¥ë¤ÇÍî»¥¡¡Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ü¼Â»ÈÍÑ¥Ñ¥Ã¥ÁÉõÆþ
¡¡´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎMVP¥«¡¼¥É¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4²¯7295Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢ÂçÃ«¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ï¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ï¥ó¡ÊÀ¤³¦¤Ë1Ëç¡Ë¥«¡¼¥É¤Ç¡¢¹ØÆþ¼Ô¼ê¿ôÎÁ¹þ¤ß¤Ç300Ëü¥É¥ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£¼è°ú¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥³¥ì¥¯¥È¡Ê¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¼Ò±¿±Ä¤Î¹âµé¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹/¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÍî»¥³Û¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇ¹â³Û¤òÌó3ÇÜ¤Ë¹¹¿·¤¹¤ëµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏMLB¤È¥Ê¥¤¥¤ÎÄó·È´ë²è¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Á°µ¨¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¥É¤ÎMLB¥í¥´Æþ¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÊª¥Ñ¥Ã¥Á¤¬¥«¡¼¥É¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¸½ÂåÌîµå¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë396Ëü¥É¥ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ë¡¼¥¡¼¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¯¥¿¡¼°ÊÍè¤Î¹â³Û¼è°ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂçÃ«¥«¡¼¥ÉºÇ¹â³Û¤Ï¡¢2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë49¡Á51¹æËÜÎÝÂÇ¤È50¡Á51ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿ºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎMLB¥í¥´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ï¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ï¥ó¥«¡¼¥É¤Ç¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤Ç106Ëü7000¥É¥ë¡Ê¼ê¿ôÎÁ¹þ¤ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó300Ëü¥É¥ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«¥«¡¼¥É¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¤ÎÇ§¾Ú¥Û¥í¥°¥é¥à¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î½ÐÉÊÀâÌÀ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ï4·î29Æü¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¾¡Íø¡Ë¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»î¹ç¤ÇÂçÃ«¤Ïº£µ¨7¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£