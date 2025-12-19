¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØHAJIMARE Project¡ÙÂè3ÏÃÇÛ¿®¡¡¸õÊäÀ¸¤Î¸ÄÀ¤¬¸½¤ì¤ë¹ç½ÉÊÔ¤Ø
¡¡¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØHAJIMARE Project ～¼«Ê¬¤ò¿ä¤·¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ìÌ¤Íè¡£～¡Ù¤ÎÂè3ÏÃ¤¬¡¢ËÜÆü12·î19Æü20»þ¤è¤ê¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§SNS¤Î¹Í»¡Ê¸²½¤Ç¥È¥ê¥Ó¥åー¥ÈºîÉÊ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ËÊÑ²½¡©¡¡RADWIMPS¡¢¥¯¥êー¥×¥Ï¥¤¥×¤Ë¸«¤ë¡ÈÂÎ¸³·¿¡É²ÁÃÍ¡Ë
¡¡Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¹ç½ÉÊÔ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤¬ABC¤Î3¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¿³ºº¤ËÄ©¤à¡£³Æ¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì²ÝÂê¶Ê¤È¿¶ÉÕ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¶Ê¼«ÂÎ¤Ï»öÁ°¤Ë¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²Î³ä¤ÏÅöÆü¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç·èÄê¡£¿¶ÉÕ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÅöÆü¤Þ¤Ç¶¦Í¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÎ×¤à¸·¤·¤¤¿³ºº¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ëー¥×A¤Î²ÝÂê¶Ê¤Ï¡¢¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¤Î¡ÖÎø°¦¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡×¡£¸õÊä¼Ô¥á¥ó¥Ðー¤ÏÀõÍø³¤¾½¡¢³Á¾ÂÎ¤²»¡¢¼ò°æÍ£ºÚ¡¢ºêËÜ¼Ó°á¡¢ÇòÉÍ¤¢¤ä¡¢ÅÄ¾åÍ¥³¤¡¢µÜºê¿´ºù¡¢°Â°æÀôÈÞ¤Î8Ì¾¡£
¡¡¥°¥ëー¥×B¤Î²ÝÂê¶Ê¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤¡ù¤¹¤¿¡ÙOP¥Æー¥Þ¤Î¡Ö¤â¤Ã¤Æ¤±¡ª¥»ー¥éー¤Õ¤¯¡×¡£¸õÊä¼Ô¥á¥ó¥Ðー¤Ï²¬ÅÄ¿¿²Æ¡¢¶û¶¶À®¼Â¡¢ÎëÌÚÍýÎ®¡¢¹â·îÑÛ¡¹¡¢ÅÄÃæ°É²Æ¡¢ÃæÅèÀ±¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢¿Ë¥öÃ«¿´¤Î8Ì¾¡£
¡¡¥°¥ëー¥×C¤Î²ÝÂê¶Ê¤Ï¡¢AiScReam¤Î¡Ö°¦♡¥¹¥¯¥ê～¥à¡ª¡×¡£¸õÊä¼Ô¥á¥ó¥Ðー¤Ï±±°æÊË°Í¡¢ÂÀÅÄÍü·î¡¢ºù²»¤Ê¤Ê¡¢ÇòÀÐ¤ë¤ê¡¢髙¶¶Í¥°á¡¢ÃæÂô·ëÇµ¡¢²ÓËÜ¼îºÌ¡¢»³ËÜºÚÅ¦¤Î8Ì¾¡£³Æ¥°¥ëー¥×¤Î¸ÄÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÇÛ¿®²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸·¤·¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¤«¤éµã¤½Ð¤¹¸õÊäÀ¸¤â¸½¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿³Æ¥°¥ëー¥×¤ÎÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ª¤è¤ÓSTARDUST WEB¤Ë¤Æ12·î20Æü12»þ¤è¤ê¸ø³«¡£Æ±±ÇÁü¤Ï¥°¥ëー¥×¤´¤È¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë