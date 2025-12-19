世界を席巻し社会現象ともなった、エミー賞受賞作Netflix シリーズ「イカゲーム」シリーズの独特な世界観とスリルを体感できる「Netflix渋⾕リアル・イカゲーム」が、2026年1月16日(金)より開催！

2024年10月オープンのアメリカ・ニューヨークを皮切りに各国で開催され、世界中で話題沸騰の体験型イベントが、ついに日本初上陸です！ 渋谷でしか味わえない“リアル・イカゲーム”の世界を、あなたの手で体感してみませんか。場所は渋⾕フクラス内「東急プラザ渋⾕」3階で、1フロア全体で開催します！



「BUNK ROOM」

「TUG OF WAR」

「MARBLES」

「MEMORY STEPS」

「RED LIGHT,GREEN LIGHT」

「ROUND & ROUND」



Netflixで大ヒットしたドラマシリーズ「イカゲーム」の世界を完全再現した会場は、作品と同じように、自身の顔をスキャンしてプレイヤーとして登録します。「だるまさんがころんだ」、「綱引き」、「ビー玉遊び」など、作品中に登場する6つのゲームを最大20人で楽しむことができる、まさに「イカゲーム」のすべてを体感できる総合的なエンターテイメントミュージアムとなっています。



「イカゲーム」シリーズのグッズを購入できる「ヨンヒの遊び場」

特別なフレームで記念撮影ができるフォトゾーン

「THE LAST SUPPER」

オリジナルメニューを楽しめるコラボカフェや、特別なフレームで記念撮影ができるフォトゾーン、「イカゲーム」シリーズのグッズを購入できる「ヨンヒの遊び場」など、ゲーム以外のコンテンツ展開も充実。さらに、作中でプレイヤーが着用するあの“緑ジャージ”が手に入る特典付きチケットや、作品中に実際に登場するVIPルームをドリンク付きで楽しむことができるVIPチケットも発売します。



■Netflix 渋谷リアル・イカゲーム

住所：東京都渋谷区道玄坂1-2-3

会場：「渋⾕フクラス」内 東急プラザ渋⾕3F

開催期間：2026年1月16日(金〜7月20日（月曜・祝日） 予定

営業時間：11時〜21時30分

チケット料金：

平日 一般3900円 / こども3300円 / 貸切枠7万6000円

VIPチケット（1ドリンク付き）2000円 / 特典引き換えチケット1万1000円

土・日曜、祝日 一般4100円 / こども3500円 / 貸切枠8万円

VIPチケット（1ドリンク付き）2000円 / 特典引き換えチケット1万1000円

※一般は大学生以上、こどもは小・中・高生を指す。

※未就学のこどもの入場は無料ですが、ゲームに参加する場合はチケットが必要となります。



※VIPチケット（1ドリンク付き）とは？

「VIP LOUNGE」

「イカゲーム」の世界に、より深く入り込める特別チケット。 VIPチケットをご購入いただくと、作品中に登場する“VIP ROOM”にご案内。 他プレイヤーのゲームの様子を眺めながら、ドリンクを片手に優雅なひとときをお楽しみいただけます。 まるで作品中に登場する“VIP“になったような、非日常の没入体験をぜひご体感ください。

※特典引き換えチケット（プレイヤージャージ特典）とは？

作品中でプレイヤーが着用する“緑のジャージ”



「Netflix渋谷リアル・イカゲーム」の通常チケット購入者限定で、作品中でプレイヤーが着用する“緑のジャージ”を、特別価格で購入できるチケットです。 ゲームへの没入感をさらに高める、参加者だけの特典アイテム。枚数限定ですので、お早めに！

※貸切枠について

1枠あたり最大20人参加できます！ 家族や親せき、ご友人、会社や学校の集まり等で楽しんでみて。

Text：鳥羽美咲

