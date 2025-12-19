TXT¤È¥¥ó¥×¥ê¤Î¡ØCDTV¡Ù½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¡ÖÆü´Ú²¦»Ò¥°¥ëー¥×Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê´éÌÌ¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥óÂç½ÂÂÚ¡×
¢£¥Ò¥å¥Ë¥ó¥«¥¤¤È¹â¶¶³¤¿Í¤Î¡È¥Ê¥ë¥È¥À¥ó¥¹¡ÉÆ°²è¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛTXT¤ÈKing ¡õ Prince½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¥Ê¥ë¥È¥À¥ó¥¹①～②
TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥íー¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶ー¡Ë¸ø¼°X¤Ç¡¢King ¡õ Prince¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Î¾¼Ô¤Ï12·î15ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ LOVE SONG Fes.¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥ó¥Üー¥É¤ÎÁ°¤Ë½¸¹ç¤·¤¿7¿Í¤Ï¡¢Á°Îó¤Ç±ÊÀ¥Î÷¤¬¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤¬¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç´é¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ë¡£¸åÎó¤ÇSOOBIN¡Ê¥¹¥Ó¥ó¡Ë¤ÈHUENINGKAI¡Ê¥Ò¥å¥Ë¥ó¥«¥¤¡Ë¤¬±ÊÀ¥¤Ë¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¡¢YEONJUN¡Ê¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë¤Ï¥Ôー¥¹¡¢TAEHYUN¡Ê¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤Ï¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¡£
BEOMGYU¡Ê¥Ü¥à¥®¥å¡Ë¤Ï±ÊÀ¥¤È¹â¶¶¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç´é¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆü´Ú²¦»Ò¥°¥ëー¥×Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê´éÌÌ¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥óÂç½ÂÂÚ¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¥³¥é¥Ü¡×¡Ö¥Ü¥à¥®¥å¤¬¥¥ó¥×¥ê¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ÆÆëÀ÷¤ß¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Î¾¥°¥ëー¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿´î¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£
¤µ¤é¤Ë¥°¥ëー¥×¸ø¼°TikTok¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥å¥Ë¥ó¥«¥¤¤È¹â¶¶¤¬KANA-BOON¤Î¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¤Ç¥À¥ó¥¹¤¹¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØCDTV¡Ù¥µ¥¤¥ó¥Üー¥É¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤Ê¤«¤é¥Ë¥³¥Ë¥³¤Î¤Õ¤¿¤ê¡£½çÈÖ¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢¹â¶¶¤«¤é¥Ò¥å¥Ë¥ó¥«¥¤¤ÈÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿Ï¢·¸¥×¥ìー¤ò¸«¤»¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥«¥á¥é¤Ë¶á¤Å¤¤Ê¤¬¤éÄù¤á³ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ë¤â¡Ö¥«¥¤¤Á¤ã¤ó¡õ³¤¤Á¤ã¤ó¥³¥é¥Ü´ãÊ¡¡×¡Ö¥Ê¥ë¥È¥À¥ó¥¹¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖTXT¤È¥¥ó¥×¥ê¤ÏÁêÀÈ´·²¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£