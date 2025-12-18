日本プロスポーツの授賞式に出席

ドジャースの山本由伸投手は17日、都内ホテルで行われた日本プロスポーツの授賞式に出席。ビシっと決めたスーツ姿と、左手首は超高級時計がキラリ。球団と3億2500万ドル（約505億円）で契約する男の装いに、ファンからは「えげつない時計」「素敵です！」と驚きの声があがった。

山本は今季ワールドシリーズMVPに輝いたことなどを評価され、日本プロスポーツ大賞を初受賞。麻生太郎氏より内閣総理大臣杯が授与された。

ネイビーのスーツに身を包んだ山本。左手首にはエメラルドグリーンとブラックの時計が存在感を発揮していた。スイスの高級時計ブランド「リシャール・ミル」の「RM 21-02 トゥールビヨン エアロダイン」と見られ、公式ホームページによると世界限定50本の一品。高級時計マーケットの「Chrono24」では、新品同様の1本が110万ドル（約1億7000万円）で出品されている。

山本は「リシャール・ミル」の時計を愛用しており、今年7月のオールスターゲームでのレッドカーペットでは、同社の4000万円以上で取引されているレッドゴールドを身に着けて話題に。12月には米ファッション雑誌「VOGUE（ヴォーグ）」による「Vogue’s 55 Best Dressed People of 2025（2025年のベストドレッサー55人）」にも選ばれた。

X（旧ツイッター）では山本の装いにファンが反応。「やっぱり体ゴツい さすがアスリートですね！」「ビルドアップした体にスーツ姿もお似合いです」「アスリートはスーツが爆似合うのと、スーツ自体がすっごい良いスーツだとわかるの凄い」というコメントや、「リシャール・ミルのえげつない値段の時計してて大横転」「リシャール！ 数千万するレア時計！」「リシャールミルかw」と左手首に注目する声もあった。（Full-Count編集部）