韓国では2025年7月に公開された人気小説の実写映画『Omniscient Reader: The Prophecy（英題）』が、『全知的な読者の視点から』の邦題で2026年3月20日に全国公開されることが決定した。

原作は、Web小説サイト「Mupia（ムンピア）」での連載がスタートするとまたたく間に広がり、「NAVER WEBTOON」にて漫画化もされ、全世界累計で25億回以上読まれたディストピアサバイバルアクション。“自分が好きだった、自分だけが知っている小説が現実になったら？”という斬新な設定と、予測不能なストーリーと小説が現実となった世界で新たに出会った仲間たちとともに、生き残るためのスペクタクルな旅路は多くの人を魅了した。

2020年2月に完結した小説は、現在エピローグシリーズが配信されており、今現在も連載中のweb漫画版は英語、日本語、フランス語を含む10言語で世界中に配信されている。日本でも「LINEマンガ」での連載をきっかけに、KADOKAWA刊で単行本が発売され、アニメ化も発表された。

『テロ,ライブ』『PMC ザ・バンカー』などを手がけたキム・ビョンウが監督を務めた本作は、本国韓国で初週ランキング1位を獲得すると、台湾でも歴代韓国映画1位を記録し、シンガポール、ベトナムをはじめとしたアジアの国々でも軒並み大ヒットとなった。

子供の時のある事件がきっかけで心にトラウマを抱える青年・ドクシャは、自分だけが読んでいたWeb小説の最終話を読み終えた。唯一の“救い”であり、10年以上読み続けた小説が迎える“最悪な結末”に絶望するドクシャの元に、作者から一通のメッセージが届く。「だったら、あなたがお望みの結末を見せてください」。この世界の結末を知る“唯一の読者”となったドクシャは、崩壊した世界の中で自らの過去と向き合い、仲間たちとともに生き残りをかけた数々のデスゲームに挑んでいく。ドクシャはこの世界を救い、最悪な結末を迎える物語を書き替えることができるのか。

10年間続いた小説を一途に読み続け、平凡な人生を歩んできたキム・ドクシャを演じるのは、『浪漫ドクター キム・サブ』シリーズ、『社内お見合い』などのアン・ヒョソプ。Netflix映画『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』では英語版での声優を務めるなどグローバルな活躍をしているアン・ヒョソプは、本作が実写映画初主演となる。

キム・ドクシャが読んでいる小説に登場する謎の人物ユ・ジュンヒョクを、日本でも大ヒットした『花より男子』の韓国版『花より男子～Boys Over Flowers～』で道明寺司にあたるク・ジュンピョ役を演じたイ・ミンホが演じる。

さらに『雲が描いた月明り』『その電話が鳴るとき』のチェ・スビン、『還魂』『D.P. －脱走兵追跡官－』のシン・スンホのほか、『グッドワイフ～彼女の決断～』『マスクガール』など女優としても活躍するAFTERSCHOOLのナナや、『ニュートピア』『スノードロップ』にも出演しているBLACKPINKのジスが出演している。

あわせて公開された予告編は、「作者様、この小説は、最悪です」という主人公・ドクシャの独白から始まる。そして、現実の世界が突然崩壊し、自分だけが読んでいた小説の世界が現実となり、生きるための戦いを強いられた者たちの葛藤や、崩壊した世界を救うために立ち上がるドクシャと仲間たちの決意が描かれている。予告映像のナレーションは、『Dr.STONE』石神千空役や『アルスラーン戦記』アルスラーン役などの小林裕介が担当している。

また、「作者様、この物語の結末を、書き替えます。」という主人公たちの力強い思いが反映されたメッセージと、崩壊した世界を救うため、ともに戦う仲間たちの精悍な顔つきが印象的なポスタービジュアルも公開された。

なお、本作のオリジナルポストカード付きムビチケカードが12月26日より発売される。（文＝リアルサウンド編集部）