二宮和也と川口春奈が出演！JCB新CM＆メイキングインタビュー映像4本が一挙解禁

二宮和也と川口春奈が出演するJCBの新CM「買いものって、メッセージだ。」篇が、12月18日より全国で放映開始となる。

またYouTubeのJCB公式チャンネルでは、CM撮影の様子を収録したメイキング・インタビュー映像も公開される。

■CMストーリー

「買いものって、メッセージだ。」篇では、二宮と川口、そしてさまざまな人の日常のシーンから、買いものに込められた言葉だけでは伝えきれない想いを描いている。

「買いものって、メッセージだ。」篇・全体ストーリー

キャッシュトレイにJCBカードを置くと、フィルムが回り始め、カードに次々と映像が映し出される。買いものに込められた言葉だけでは伝えきれない想いを、さまざまな人の日常のシーンを通じて表現。後半では、本作のキャッチコピー「買いものって、メッセージだ。」が画面いっぱいに表示され、二宮と川口が“お返しの買いもの”に出かける姿と、あたたかくうれしそうな表情でCMが締めくくられる。

「買いものって、メッセージだ。二宮和也」篇

父親と手をつなぎ、満面の笑みで遊園地の入口へと向かう女の子。チケットにこめられたのは、「笑顔があふれる楽しい時間を過ごせますように」という想いだった。真新しい学習机にうれしそうに向かって座る男の子。負けてしまったバスケの試合、帰りの車の中で力を出し切って眠っている女子高校生。ボロボロになったクツががんばった証、と母親からやさしい眼差しが注がれている。家に届いた段ボール箱からみかんを取り出し、そこにこめられた「ただ、元気でいてくれたらそれでいいからね」という想いを感じながらうれしそうに頬張る二宮。“買いものって、メッセージだ。”…お返しの買いものに出かけた二宮は、買いもの袋をやさしい表情で見つめながら歩きだす。

「買いものって、メッセージだ。川口春奈」篇

ピカピカのランドセルを背負って鏡の前でうれしそうにポーズをとる男の子。ランドセルにつめこんで欲しいのはたくさんのワクワクだった。ピアノの発表会を終え、レストランで大好きなオムライスを頬張る女の子。新生活への旅立ちの日、駅のホームで電車を待つ男子高校生。手にした切符が、夢へつながりますようにと願いをこめて見送る。家に届いたコーヒーメーカーを早速開封し、そこにこめられた「たまには、ひと息つく時間も大事にね」という想いを感じた川口は、「もしもしお母さん。届いたよ、ありがとう」と久しぶりの電話。“買いものって、メッセージだ。”…夕暮れの街のなか、お返しの買いものにでかけた川口はそっと買いもの袋を掲げ、うれしげな表情で見つめる。

■撮影エピソード

新CM「買いものって、メッセージだ。」篇の撮影は、共演5年目にして初めて、二宮と川口の撮影がそれぞれ別々の場所で行われた。二宮は、スタジオ入りしてまずは新CMの“買いものって、メッセージだ。”というキャッチフレーズを丁寧に紙に記してから撮影をスタート。「（このメッセージが）伝わるようにがんばっていきます」と気合十分。川口は、CMに登場する「たまには、ひと息つく時間も大事にね」というメッセージのように、リラックスした表情で撮影をスタート。和やかな雰囲気の中での撮影となった。撮影場所は別々だったが、撮影を終えると、ふたりは共に「（共演するお相手が不在なのが）新鮮でした！」と話していた。

■二宮和也、川口春奈 インタビュー

