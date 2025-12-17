リビングに散らかる子どものオモチャや学習道具。とくに2階に収納がある家では、「あとで戻そう」と思ったものが、そのまま置きっぱなしになることも。ESSEonlineライターの佐藤望美さんは、階段に“カゴ”を置くことで、2階に戻すハードルを下げることに成功しました。リビングを散らかさないために実践している工夫を紹介します。

2階へものを戻しに行くのは、ハードルが高い

約2年前に注文住宅を建てた筆者。延床面積は86.94平米（約26坪）の2階建てで、夫と小学生2人と暮らしています。

【間取り図】約2年前に建てた注文住宅。延床面積は86.94平米

1階には水回りを集め、個室は2階に。子どもたちが使うオモチャや学習道具、本棚も、ほぼ2階に収納しています。

2階の廊下にもフリースペースをつくったので、そこで遊ぶことはもちろん可能。でも、結局リビングに降りてくることも多いです。子どもは使いたいものを上から下に持ってくるものの、使用後に元に戻すことはほとんどありません。たいていの場合、遊び終わってすぐお風呂に入ったり、ごはんを食べたりと別のことを始めるからです。

いくらフットワークの軽い子どもでも、わざわざ階段を上がってただものを戻しに行くのは本当に大変。結果、リビングにはものがどんどんたまっていくことになります。

カゴにポイポイ入れて、上がるついでに運ぶ

リビングダイニングにものが散乱している状況は、視覚的にもかなり気になる…。そこで、2階に運びたいものを入れるボックスを用意することにしました。

1回で使い終わって2階に戻すものは、とりあえずボックスの中にポイポイと放り込む。それだけでゴチャゴチャ感が薄まり、とりあえず整った部屋をキープできます。

ボックスは階段に置き、2階に上がる用事がある人が持ち運びます。そして各所に戻すという仕組み。実際のところ、子どもはボックスをスルーして階段を上り降りすることも多いのですが、とりあえずここにものを入れてくれればよし。それだけで大助かりです。

すてきなカゴを置けばインテリアになじむ

これまで、無印良品のソフトボックスやポリプロピレンのボックスなどさまざまなボックスで試してきましたが、今はカゴで落ち着いています。わが家は桜の無垢材を用いた木の家なので、自然素材でまとめるほうが、やはりしっくりきます。

使っているのは、長野県・松本にあるカゴアミドリで購入した持ち手つきのカゴ。ワンハンドルで歩きながらサッと持ち上げて運べるところが気に入っています。

家族みんなが、なにも言われずにすぐものを2階に戻せるようになったら、このカゴはピクニックバスケットにでもしようと計画中。どんな家事も、お気に入りの道具があるとやる気も少しアップするような気がしています。

小さなアイデアですが、リビングの散らかりが気になる人はぜひ試してみてください。