¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¡Ö¿ÀµÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬¹¥¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÇúÈ¯ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¡×¸½¥É¥é²ÃÆþ¤ÎÂçÆ»²¹µ®¤¬ÆþÃÄ²ñ¸«
¡¡17Æü¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¹Åç¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÂçÆ»²¹µ®¤¬ÌÀ¼£¿ÀµÜµå¾ì¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö46¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ËÜµòÃÏ¤È¤Ê¤ë¿ÀµÜµå¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿ÀµÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬¹¥¤¤Ç¡¢À®ÀÓ¤â°ìÈÖÎÉ¤¤µå¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆÀ°Õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë°Ê¾å¡¢°ìµå°ìµå¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤¬¹Åç¥«¡¼¥×¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÇúÈ¯ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÆ»¤Ï2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é°ì·³¤Ç24»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï48ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨2.72¡¢18¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤·¤«¤·2024Ç¯¤Ï4ÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢º£µ¨¤â1ÅÐÈÄ¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£