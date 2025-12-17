食楽web

●アサヒビールとニッカウヰスキーは、ウイスキー「竹鶴ピュアモルト」の世界観を五感で体感できる期間限定バー「The TAKETSURU experience（ザ タケツル エクスペリエンス）」を、12月9日から21日までの12日間限定で『TRUNK (HOUSE) Kagurazaka』にオープンしました。

日本のウイスキーづくりの礎を築いた創業者の竹鶴政孝。彼の名を冠した「竹鶴ピュアモルト」は、2000年に誕生したブランドです。

ブレンド技術が生んだ繊細な飲み心地が特徴で、2023年には英国のウイスキー専門誌『Whisky Magazine』が主催する「ワールド・ウイスキー・アワード（WWA）」において、「ワールド・ベスト・ブレンデッドモルトウイスキー」を受賞。国内外で評価される1本です。

さて、そんなウイスキー「竹鶴ピュアモルト」の世界を五感で体験できるイベントが、「The TAKETSURU experience」。舞台となるのは、神楽坂にある『TRUNK (HOUSE) Kagurazaka』。路地裏に佇む一軒家型の施設です。

竹鶴政孝の私物のノート

今回のイベントは完全予約制で展開され、単なる試飲やバー体験ではなく、竹鶴政孝の私物の展示やアート作品、映像などのインスタレーションに加え、「竹鶴ピュアモルト」とのペアリングを提案する「おまかせコース」を含めた、「竹鶴ピュアモルト」ブランドそのものに没入できる体験型のイベントです。

全5品で構成される「おまかせコース」

今回提供される食体験は、「おまかせコース」7,700円の1種のみ。全5品で構成され、それぞれの皿に「香る」「触れる」「視る」「聴く」「味わう」というテーマが与えられ、「竹鶴ピュアモルト」を水割り、お湯割り、ソーダ割りなどそれぞれの料理とペアリングを通して楽しめます。

「視る」一皿。鴨のリエットは最中とともに。柚子の香りと白い花を添え、皿の上にはバルサミコや豆腐、味噌、人参など5種類のソースをドット状に配置。味の組み合わせを探りながら食べ進める楽しさがあります

「聴く」テーマにした一皿。炭火の香りをまとったごま豆腐。皿の下に敷かれた玉砂利が擦れ合う音は、余市蒸溜所で守り続けられてきた石炭直火蒸溜の音と重なります[食楽web]

水割り、お湯割り、ソーダ割り、ストレートと、どれも普遍的な楽しみ方ですが、コース料理と組み合わせることで驚くほどに表情が変わり、改めて「竹鶴ピュアモルト」が持つ味わいの深さを堪能することができます。

イベントは完全予約制です。気になる方はぜひこの機会に体験してみてください

（取材◎亀井亜衣子）

●DATA

店名：The TAKETSURU experience

開催期間：12月9日～12月21日

開催場所：東京都新宿区神楽坂3丁目1-34（TRUNK (HOUSE) Kagurazaka）

時間：11:00～22:00

料金：おまかせコース1種 7,700円（税込）

※完全予約制