12月は忘年会シーズンです。すでに職場の忘年会が終わった人もいれば、近日中に忘年会の予定がある人もいると思います。「お酒が苦手」「職場の人間関係が嫌」などの理由で参加したくないと思いつつ、上司から「忘年会に参加するように」といわれ、渋々参加をする人もいるようです。

【豆知識】「えっ…知らなかった！」 会社側が忘年会の費用を全額負担しなければならない“理由”はコレです！

ところで忘年会の開催時、会社が費用を全額負担するケースもあれば、割り勘のような形で社員から費用を集めるケースもあるようです。こうした動きに対し、SNS上では「忘年会を割り勘で払わせる会社もはやブラック」「社員全員で忘年会とかの費用を割り勘して費用出していた」という声のほか、「忘年会、実質強制参加」「忘年会の費用って会社持ちじゃないんですか？」などの声が上がっています。

会社主催の忘年会で会社側が費用を一切負担せず、社員に費用を割り勘で払わせる行為は法律上、問題ないのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

会社側が忘年会の参加を命じた場合は費用を全額負担すべき

Q.会社主催の忘年会で会社側が費用を一切負担せず、社員に割り勘で支払わせるケースがあります。この場合、法律上問題はないのでしょうか。事前に上司から「忘年会に必ず参加するように」といわれ、実質的に強制参加のケース、参加したい人だけが参加するケースでそれぞれ教えてください。

牧野さん「会社が社員に対し、忘年会の費用を割り勘で支払わせること自体は、直ちに法的に問題となるわけではありません。忘年会への参加が完全に任意であり、不参加による不利益がない場合であれば問題ないでしょう。

しかし、会社側が社員に対して『忘年会は全員参加』などと通知している場合、実質的な業務命令と言えるので、会社が費用を全額負担すべきです。業務に関連する行事の費用を社員に負担させることは、社員に対して経済的負担の強要とみなされるリスクがあります。

費用を会社が給与から天引きする場合もあるかもしれません。そのためには、労働基準法24条（賃金全額払いの原則）に従い、労働組合（労働組合がない場合は従業員の過半数代表者）と会社の間で『控除に関する労使協定』を締結する必要があります」

Q.では、会社の忘年会の開催時に社員が費用を負担しなければならない場合、会社側に全額負担するよう求めることは可能なのでしょうか。それとも難しいのでしょうか。

牧野さん「先述のように、会社側が社員に対し、忘年会に参加するよう通知している場合、実質的な業務命令に該当するため、会社が費用を全額負担すべきです。社員が会社側に全額負担するよう求めることは可能だと考えます」

Q.会社が社員に対し、忘年会や新年会など、飲み会への参加を強制することは法律上、問題ないのでしょうか。

牧野さん「業務と直接関係のない飲み会への参加を優越的な地位を利用して強制することは、パワーハラスメントとされるリスクがあります」

Q.ちなみに、忘年会の開催時、会社側は本来、社員に残業代を支払わなければならないのでしょうか。それとも、支払う必要はないのでしょうか。

牧野さん「勤務時間外に参加を強制する場合、その時間は労働時間とみなされ、会社は社員に残業代（時間外手当）を支払う義務が発生する可能性があります。

忘年会が『全員参加』など実質的な業務命令となっている場合、『労働時間に当たる』という解釈を行うのに参考になるものとして、三菱重工長崎造船所事件（最高裁判所第一小法廷2000年3月9日）の判例があります。この判例では、労働時間に当たるかどうかは『労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる』と記載されています。

また『労働者が、就業を命じられた業務の準備行為などを事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができる』としています」