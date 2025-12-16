山崎颯一郎の“寝顔”にファン悶絶「イケメンすぎて無理」

オリックス・山崎颯一郎投手の“寝顔ショット”にファンの興奮が止まらない。球団公式インスタグラムでは15日に「＃Bsスーツコレクション」と題して、山崎の“寝顔”やスーツ姿を掲載。ファンからは「もっと見たいよぉ」「ちょっと、可愛すぎるんですが！」「天に召されました」などの反響があった。

黒髪の山崎はスーツ姿でテーブルに両手をつけた“寝顔”を披露。2枚目は“カメラ目線”で笑顔を見せている。また、3枚目には赤色とグレーのネクタイを見せつけるショット、4、5枚目には堂々の腕組み姿を披露している。

球団公式インスタグラムの投稿を見たファンは「反則です」「最強最高です」「ネクタイのデザインがオシャレ」「さすがオシャレ番長」「かんわいいいいいい」などの声を上げ、5枚の写真に釘付けになった様子だった。

山崎は今季28試合に登板して2勝1敗4ホールドをマーク。防御率4.28は自己ワーストに終わり、昇格と抹消を繰り返した。来季はブルペンの柱としての活躍が期待される。

さらには珍しい“寝顔ショット”の公開とあり「颯ちゃんの寝顔は罪すぎる」「カッコ良すぎて倒れた」「これは（好きすぎて）滅！」「あざとい！」「一生推しです」「イケメンすぎて無理」「黒髪は正義」「かわいすぎて悶絶」など、胸をときめかせるファンも目立っていた。（Full-Count編集部）