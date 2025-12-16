¡ÚÄ«ÆüÇÕFS¡¿´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÏ¡Û½Å¾Þ¥¦¥¤¥Êー¤Ë·Ù¾â¡¡¡È·Ð¸³¤Îº¹¡É¤ÇÃ±¾¡1.5ÇÜ¤Î1¿Íµ¤¤âÇÔ¤ì¤¿²áµî¤È¡Ö0.0.0.14¡×¤Î°È¾å¼ÂÀÓ
º£½µ¤Ï2ºÐ¥Þ¥¤¥ë²¦·èÄêÀï¡¢Âè77²ó¡ÊGI¡¢¼Ç1600m¡Ë¤¬ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¿·³ã2ºÐSÇÆ¼Ô¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ç¥¤¥êーÇÕ2ºÐS¤òÀ©¤·¤¿¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢RCÇÆ¼Ô¥¨¥³¥í¥¢¥ë¥Ð¡¢µþ²¦ÇÕ2ºÐS¤òÀ©¤·¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Î¥Ã¥È¤È¡¢½Å¾Þ¥¦¥¤¥Êー¤¬4Æ¬»²Àï¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ç¥¤¥êーÇÕ2ºÐS2Ãå¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¤ä¡¢Æ±3Ãå¥¢¥¤¥¬ー¥êー¡¢½©ÌÀµÆ¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¿¥¬¥Î¥¢¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢ÉúÊ¼¿Ø¤âÂ¿ºÌ¤Ç·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2Àï2¾¡¤Î¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÏ¡×¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¿ÍÇÏ¤È¤â¤ËÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¤¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹
6·î¤Î¥Ç¥Ó¥åーÀï¤Ç2Ãå¤Ë7ÇÏ¿Èº¹¤Î³Ú¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¡£Â³¤¯¿·³ã2ºÐS¤Ç¤â¡¢2ÈÖ¼ê¤«¤é³Ú¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢¸åÂ³¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º4ÇÏ¿Èº¹¤Î´°¾¡¡£2Ãå¥¿¥¤¥»¥¤¥Üー¥°¤¬Àè½µ¤Îºå¿ÀJF¤Ç3Ãå¡¢3Ãå¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ò¥ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーS¤òÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥¥á¥ó¥Ðー¤¬Áê¼ê¤Î¥ìー¥¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²ÁÃÍ¤¬¹â¤¯¡¢º£²ó¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤À¤í¤¦¡£
Ä«ÆüÇÕFS¤Ï¡¢µþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºòÇ¯¤ò½ü¤¡¢¶á5Ç¯¡Ê2019～23Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Á°È¾800m¤¬45～46ÉÃÂæ¡¢¸åÈ¾800m¤¬47～48ÉÃÂæ¤Ç¡¢¥ß¥É¥ë¤«¤é¥Ï¥¤¥Úー¥¹¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢Á°È¾¤«¤é¹â¤¤¥¹¥Ôー¥ÉÎÏ¡¢²Ã¤¨¤Æ¸åÈ¾¤Î»ýÂ³ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¤Ï¡¢¿·ÇÏÀï¤â¿·³ã2ºÐS¤âÁ°È¾¤«¤é¥¹¥íー¤ÇÎ®¤ì¡¢¾å¤¬¤ê¤À¤±¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¾¡Éé¤Ç¥ìー¥¹¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥×¡£¶áÇ¯¤Î·¹¸þÄÌ¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎÄ«ÆüÇÕFS¤â¥Æ¥ó¤«¤éÂ®¤¤¥Úー¥¹¤ÇÎ®¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿Á°Áö¿·³ã2ºÐS¾¡Íø¤«¤éÄ¾¹Ô¤Ç»²Àï¤·¤¿ÇÏ¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤Ç¡Ú0.0.0.3¡Û¤È¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢3Æ¬¤È¤â3¡¢4¡¢6ÈÖ¿Íµ¤¤È¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ2·åÃå½ç¤ËÂçÇÔ¡£¿Íµ¤¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î×Àï²áÄø¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¤Ï½é¤á¤Æ¤Î±¦²ó¤ê¥³ー¥¹¤Ø¤Î»²Àï¡£²áµî10Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ10Æ¬Ãæ9Æ¬¤Ï¡¢±¦²ó¤ê¥³ー¥¹¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ÏÂç¤¤¯¥â¥Î¤ò¤¤¤¦¡£¶áÇ¯¡¢±¦²ó¤ê¤¬Ì¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï¡¢2016Ç¯¥À¥ó¥Ó¥å¥é¥¤¥È¡Ê2¿Íµ¤13Ãå¡Ë¡¢18Ç¯¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¡Ê1¿Íµ¤3Ãå¡Ë¡¢23Ç¯¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹¡Ê2¿Íµ¤10Ãå¡Ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Ê¤¬¤é·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬Â¿¤¤¡£¥Úー¥¹¤ä²ó¤ê¤Ê¤É¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¤Î·Ð¸³ÉÔÂ¤ÊÌÌ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àÄÅÂ¼µ³¼ê¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ëºå¿À¤Î½Å¾Þ¤Ï¡Ú0.1.1.28¡Û¤È°ìÅÙ¤â¾¡¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢GI¤Ë¸Â¤ë¤È¡Ú0.0.0.14¡Û¤Ç¡¢ÇÏ·ô¤Ë¤âÍí¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Èþ±º½êÂ°¤Ç´ØÀ¾¤Ø±óÀ¬¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£Ç¯¤Ïºå¿À¤Ç¡Ú0.1.1.12¡Û¤È¾¡¤Æ¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ÎÅÀ¤â·üÇ°ºàÎÁ¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¿·¼ï²´ÇÏ¥Ý¥¨¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥¢»º¶ð½é¤ÎGIÀ©ÇÆ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢´üÂÔ¤ÎÂç¤¤¤¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¤À¤¬¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÉÔ°Â¤ÊÅÀ¤ÏÂ¿¤¯¡¢¿Íµ¤¤Û¤É¤Î¿®Íê´¶¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡ÖÆ¬¡×¾¡Éé¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£
¢¡Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÀÐÀîË¡ü¤¤¤·¤«¤ï¤æ¤¿¤«
20Âå¤«¤é¶¥ÇÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´ó¹Æ¡£¡Ö¥æ¥¿¥«¿Íµ¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þÂå¡¢ÉðË¤¬µ³¾è¤¹¤ë²á¾ê¿Íµ¤ÇÏ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ëÇÏ·ô½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢Ç¯´Ö²ó¼ýÎ¨100¡óÄ¶¤ËÀ®¸ù¡£°ÊÍè¡¢¡Ö1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¾¡Î¨¤Ï3³ä¡×¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢»Ä¤ê7³ä¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¡¢¡Ö´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÏ¡×ÍýÏÀ¤ò¾§¤¨Â³¤±¤ë¡£