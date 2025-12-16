『ケロロ軍曹』16年ぶり劇場版新作、タイトル＆ティザービジュアル＆特報映像＆キャストコメント一挙解禁
人気アニメ『ケロロ軍曹』の劇場版新作のタイトルが、『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』に決定。あわせて、ティザービジュアル、特報映像、タイトルロゴが16日、解禁された。
【場面カット】目が光ってる（笑）「ケロロ小隊」見参！
ティザービジュアルには、タキシードに身を包んだケロロ小隊が、宇宙に敷かれたレッドカーペットを歩く姿が描かれた。壮大な宇宙をバックに、ケロロ小隊が劇場版をお祝いする華やかなビジュアルとなっている。
加えて、中田譲治（ギロロ伍長役）、子安武人（クルル曹長役）、草尾毅（ドロロ兵長役）、斎藤千和（日向夏美役）、平松晶子（日向秋役）の主要キャスト陣から劇場版への期待を込めたコメントも到着した。
特報映像では、冒頭テレビアニメ第1話をほうふつとさせる、上空に浮かぶUFOから降りてくる5匹の宇宙人の姿が。そして「ペコポンの諸君、久しぶりに帰ってきたであります！」のセリフから一転、居候をしている日向家で掃除をしているケロロ軍曹の姿が映し出される。地球侵略なんて何のその、怠惰な日々を送るケロロだったが、ある日、渋谷が新たな侵略者によって大パニックになっていることを知る。「侵略は我輩の専売特許！負けてたまるか〜！」と闘志を燃やすケロロは地球侵略を阻止することができるのか。
そして、映像の最後に映し出された謎の文字の意味とは。さらに、ギロロ伍長、タママ二等兵、クルル曹長、ドロロ兵長のケロロ小隊ほか、日向冬樹、日向夏美、西澤桃華、アンゴル・モア、サブロー、東谷小雪とおなじみのキャラクターが勢ぞろい。『ケロロ軍曹』史上最大のスケールで展開される。
また、ケロロ軍曹役の渡辺久美子、タママ二等兵役の小桜エツコがパーソナリティーを務める、アニメ公式ラジオ『ケロロ軍曹のケロッ！とラジオ』の第3回が16日午後9時に公式YouTubeチャンネル「ケロロチャンネル」で公開される。ゲストにギロロ伍長役の中田を迎え、『ケロロ軍曹』放送当時の思い出振り返りや劇場版最新作への意気込みを語る。
『ケロロ軍曹』は、漫画家・吉崎観音氏が雑誌『月刊少年エース』で連載中の漫画が原作で、地球を訪れたカエルに似た宇宙人が巻き起こす騒動を描いたコメディー。2004年からの7年間、テレビアニメシリーズが放送され、5作の劇場版アニメ公開を含めて幅広くメディア展開。24年に原作連載25周年、テレビアニメ開始から20周年を迎えた人気作品となっている。
今回の劇場版新作は、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として制作されるもので、監督を追崎史敏氏、キャラクターデザインを小池智史氏、アニメーション制作はBN Picturesが担当し、これまでの『ケロロ軍曹』を支えてきたスタッフ陣が集結する。キャストはケロロ軍曹役の渡辺など前作から続投し、脚本・総監督をドラマ『勇者ヨシヒコ』シリーズや映画『銀魂』シリーズなどで知られる福田雄一氏が担当する。
■キャストコメント
【ギロロ伍長役：中田譲治】
原作漫画の連載は続いていますし、YouTubeチャンネル、そしてグッズ開発と努力してきた皆さま、そして変わらず、新しくファンになってくださる皆さまのお陰で劇場版をお届けすることができてありがたいことです。
以前より支えてくださっている追崎さん、小池さん、音響監督の鶴岡さんなど心強いスタッフさん、そして新たに福田監督を迎えた新生『ケロロ軍曹』がどんな化学反応を起こすのか私も楽しみにしております。その点もお楽しみに！ぜひ劇場へ足を運んでくださいね。どうぞよろしくお願いします！
【クルル曹長役：子安武人】
16年ぶりに『ケロロ軍曹』の新作劇場アニメが帰ってくる！テレビアニメは20年前くらいになるから、気がつくとそんなに月日が流れていたのかと驚嘆する。今やクルルを子安が演じていたのかと、これまた驚嘆するみなさんもいるかと思いますが、キャストは本当に超豪華で、再びそのメンバーで命を吹き込むことができるかと思うと今からとても楽しみです！知ってる人も知らない人もぜひご覧ください。きっと素敵な思い出になりますよ。
【ドロロ兵長役：草尾毅】
アニメ20周年プロジェクト『ケロロ軍曹』劇場版新作2026年夏公開決定！
久しぶりの「ケロロ小隊」。
さてさて、いったいどんな内容になるのか？
いつもより存在感をアピールできたらいいなぁ（笑）。
お楽しみにでござる。
【日向夏美役：斎藤千和】
デビュー間もない私が毎週あの歴戦のレジェンド先輩たちに囲まれ、楽しく騒がしく幸せなアフレコを経験させていただいた『ケロロ軍曹』の日々。
今でも折々で思い出し、心の支えとなり、まさに私の青春であり宝物です。
やっと巡ってきた恩返しのターン！どんなお返しができるかな？
先輩方との久しぶりのアフレコが今から楽しみ過ぎて、夏美と一緒に心の底からワクワクしています！
【日向秋役：平松晶子】
ケロちゃんたちと、また会える!?しかも「新劇場版」で!!!
あらあらあらー♪うれしすぎるビックリです!!!
『ケロロ』は、原作がおもしろいのはモチロンですが、役者チームも、遊びの熱量があふれていて、笑い多めの現場でした♪
時を経て、再び、またみんなと『ケロロ』作品を作れるなんて最高過ぎでしょ（ハート）
お久しぶりの皆さんも、初めましての皆さんも、ぜひぜひ楽しんでいただけるとうれしいです(^-^)♪
私もみんなと会えるのを楽しみにしてまーす( 〃▽〃)
秋ママ
