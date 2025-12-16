えなこ、ロングヘアー＆豊満美ボディで大胆表現 ビキニ＆ランジェリーで魅せる
人気コスプレイヤーのえなこが、16日発売の『漫画アクション No.1』の表紙と巻頭グラビアを飾る。ビキニ姿やランジェリー姿で豊満な美ボディを披露し、さらにロングヘアの新鮮なビジュアルでも魅了している。
【写真】ランジェリー姿で美ボディを披露するえなこ
今号のテーマは「国で一番かわいくて美しい最高のお姫様」。えなこは“えなこ姫”として登場し、柔らかな笑みと気品ある佇まいで誌面を彩る。可憐さと色気を併せ持つ表現力は健在で、グラビアではビキニやランジェリーといった大胆な衣装にも挑戦。ボディラインを強調したカットから、しなやかな曲線美を際立たせる構図まで、多彩な表情を見せている。
付録には、えなこのクリアファイルとハーフイヤーカレンダーが付属。実用性とビジュアル性を兼ね備えた特別付録となっている。また、巻中グラビアには南あみが登場。ソロでの掲載は本誌2回目となり、“美少女過ぎるヒロイン”として存在感を示している。
