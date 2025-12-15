COUNTDOWN CONCERT 2025-2026

STARTO to MOVE



【2026年1月7日22時】

Netflixにて世界独占配信決定！



さらに・・・



通称"カウコン"の舞台裏を収めた

メイキング映像を

【2026年1月30日22時】

Netflix世界独占配信！#ネトフリでカウコン pic.twitter.com/1bFoU6Kils - Netflix Japan | ネットフリックス (@NetflixJP) December 13, 2025

Netflixは12月31日に東京ドームで開催される「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」(カウコン)を、2026年1月7日22時より世界独占配信する。'26年1月30日22時からは舞台裏を収めたメイキングも世界独占配信。

Snow ManやSixTONES、King & PrinceなどSTARTO ENTERTAINMENTに所属するアーティストによるコンサート。そのほか出演はNEWS、Hey! Sɑy! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、中島健人、A.B.C-Z、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group。

なお、イベント当日のライブ配信はSTARTO ENTERTAINMENTの公式配信サービス「FAMILY CLUB online」にて有料で行なわれる。チケット価格は一般4,400円、ファミリークラブ会員3,900円。