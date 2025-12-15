【ちいかわパーク 2026年2月末までの入場チケット】 12月15日より販売開始

Juiceは、常設体験型施設「ちいかわパーク」の2026年2月末までを対象とした入場チケットを12月15日より先行販売を開始した。入場対象期間は12月15日から2026年2月28日まで。

「ちいかわパーク」はイラストレーター・ナガノ氏が描くX発のマンガ作品「なんか小さくてかわいいやつ（ちいかわ）」の世界に入り込める体験型施設。また販売開始に合わせて、新たに2026年2月1日以降入場チケットに学生を対象とした「学生チケット」が登場している。

「学生チケット」は、中学・高校・大学・専門学生を対象とした割引チケット。入場の際、チケット購入者本人がチケットを提示する必要があり、料金区分に応じて各種証明書の提示が必要となる場合がある。

(C)nagano