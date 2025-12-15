ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö£Ô£È£Å £×¡×¤ÎµßÀ¤¼ç¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡º£Ç¯¸Â¤ê¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê´íµ¡¤Ç¡ÄÆü¥Æ¥ì¤¬ÅêÆþ¤·¤¿à·àÌôá
¡¡½÷·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡¡£²£°£²£µ¡×¤¬£±£³Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¥§¡×¤¬£¹ÂåÌÜ½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤¿¤ÀÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡£¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÏ¢È¯¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬ÌÜÎ©¤ÄºÇ¶á¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤Ç¡¢¤¢¤¨¤ÆÁÆÉÊ¤È¤¤¤¦à·àÌôá¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤¬º£Ç¯¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ë´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤ÏºÇ½é¤Î¿³ºº¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Â¾¤Î¿³ºº°÷¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤ËÄ¹¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¤â¤á¤ó¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁ°È¾¤¬¥Õ¥ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤ª¤â¤ó¤Ê¤µ¤¹¤®¡×¤È¥Ö¥Ã¥¿»Â¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤¢¤ä¤ËÂÐ¤·¡ÖÀµÄ¾¤³¤Î¥Í¥¿¤â¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤¢¤ä¤¬¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡¢Â¿¤¤¤ä¤ó¡©¡×¤È¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤é¿¨¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¸ÀµÚ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÉáÃÊ¡¢¼Á¤Î°¤¤µÒ¤ÎÁ°¤Ç¤·¤«¥Í¥¿¤ò»î¤»¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥¨¥ë¥Õ¤Î¹ÓÀî¤¬¡Ö£×¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¡¡ÌÂÏÇ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤¹°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤âÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¾Þ¶â£±£°£°£°Ëü¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤¤Âç²ñ¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤Î¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Ï´°Á´¤ËàÁÆÉÊ°ì¿§á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ÏÅª³Î¡×¤È¹ÎÄê¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¼ºÎé¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ê¤É¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Î°Õ¸«¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨ÁÆÉÊ¤¬¸·¤·¤¤¿³ºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥É¤â»öÁ°¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£ÁÆÉÊ¤ÏÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡ØÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¡ÊÅÁ¤¨¤¿¡Ë¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥É¤Ë»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥É¤Ï¡ÖÁ´Éô¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÎ»²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ëºòº£¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î°Õ¸þ¤¬¶¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÁÆÉÊ¤È¤¤¤¦à·àÌôá¤òÅêÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤¬Â¸Â³¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²£°£±£·Ç¯¡£Ì¡ºÍ¤ä¥³¥ó¥È¡¢°ì¿Í·Ý¤ÎÂç²ñ¤¬¤¢¤ëÃæ¡Ö½÷À¤Î¤ß¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¤òÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¡£ÊªÄÁ¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢½éÇ¯ÅÙ¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï£±£³¡¦£±¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢£²£±Ç¯°Ê¹ß¤Ï£±¥±¥¿Âæ¤Ë¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤Ë¤Ï»Ë¾åºÇÄã¤Î£¶¡¦£¶¡ó¤È¤¤¤¦à´í¸±¿å°èá¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÄãÌÂ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁÆÉÊ¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤µ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö£Í¡¾£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ä¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Ë¤â»Ä¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Ý¿Í¤¬¡Ø£Ô£È£Å¡¡£×¡Ù¤Ç¤Ï·è¾¡¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó½÷·Ý¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤âÌÌÇò¤¤·Ý¿Í¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢½÷À¤È¸ÂÄê¤·¤ÆÃËÀ¤¬½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤»þÅÀ¤Ç½Ð¾ì¼Ô¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê¤ª¾Ð¤¤´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½Å»ë¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢½Ð¾ì¼Ô¤ò½÷À¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖµÕ¤Ëº¹ÊÌ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¿ô»ú¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾å¤Ëº¹ÊÌ¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ì¤Ð¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤â¤Ï¤äÂÇ¤ÁÀÚ¤êÀ£Á°¤Î¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤¬¡¢Â¸Â³¤Î¤¿¤á¤ËÂÇ¤Ã¤¿à·àÌôá¤¬ÁÆÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎÁÀ¤¤¤ÏÅªÃæ¤·¡¢ÁÆÉÊ¤Î¿³ºº¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÆÉÊ¤Î¿³ºº¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤¬Â¸Â³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£¡Ê»ëÄ°Î¨¤Ï´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë