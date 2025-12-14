今季15登板で6勝、防御率2.82、奪三振率10.92

圧倒的な“コスパ”だった。今季ワールドシリーズを連覇したドジャースといえば、大谷翔平投手や山本由伸投手、フレディ・フリーマン内野手など大型契約を結ぶスター選手が話題の中心になる。そんな銀河系軍団の中で、メジャー2年目のエメ・シーハン投手の活躍も見逃せないものだった。

2021年ドラフト6巡目（全体192位）指名でドジャースに入団し、2023年にメジャーデビューと順調に階段を上った。しかし2024年開幕前に右肘を痛め、トミー・ジョン手術を受けて全休となった。今年6月18日（日本時間19日）にメジャー復帰を果たすと、快進撃が始まった。

平均95マイル（約152.8キロ）を超えるフォーシーム、必殺のスライダーとチェンジアップを駆使して三振を量産。8月25日（同26日）のレッズ戦は7回2安打無失点10奪三振、9月21日（同22日）の7回1安打無失点10三振とハマった時の爆発は凄まじく、年間でも15登板（12先発）して6勝3敗、防御率2.82、WHIP0.97、奪三振率10.92をマークした。

米データサイト「ファングラフス」では、勝利貢献度WARをベースに独自の「評価年俸」を算出している。シーハンのfWARは2.1で、年俸に換算すると1660万ドル（約25億8500万円）。ドジャースの選手では全体9位に位置し、5年1億8200万ドル（約283億4700万円）のブレイク・スネル（1.5）、5年1億3650万ドル（約212億8600万円）契約のタイラー・グラスノー（1.6）をも上回った。

何よりシーハンはまだ年俸調停権を取得する前で、今季の年俸はメジャー最低年俸に近い78万ドル（約1億2000万円）だった。生み出した“利益”は実に21倍以上と圧倒的なコストパフォーマンスだった。一方で潜在能力の高い右腕は他球団からも羨望の的。トレードパッケージで求められているとの報道もある。果たしてシーハンは来季以降もドジャーブルーのユニホームを着ているのだろうか。（Full-Count編集部）