µð¿Í19ºÐ¤ò³¤³°Àä»¿¡Ä¾×·âÃÆ¢ªÂ¨ºÂ¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡×¡¡ÌµÁÐ»ß¤Þ¤é¤Ì¡È.343¡õ.964¡É
ABL¤Î½ÐÎÝÎ¨¥ê¡¼¥°3°Ì¡õOPS4°Ì¤Þ¤Ç¾å¾º
¡¡¤Þ¤¿¤âÂÇËÀ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¡ÊABL¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤¬13Æü¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼Âè1»î¹ç¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¥¢¡¼¥Á¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£OPS¤Ï¥ê¡¼¥°4°Ì¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢¥ê¡¼¥°¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤â¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÄÍ¤Ï»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.339¡¢OPS.929¡¢½ÐÎÝÎ¨.461¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼êº¸ÏÓ¤ÎÂ®µå¤òµÕ¤é¤ï¤º¤Ë¿¶¤êÈ´¤¡¢±¦Ãæ´Ö¤Ø¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£9²ó¤Ë¤â¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÄÍ¤¬3¹æ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥ê¡¼¥°¸ø¼°X¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¡£¡Ö¤³¤ÎÁª¼ê¤Ï¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡Ê¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç17»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.343¡¢½ÐÎÝÎ¨.457¡¢OPS.964¤È°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÄÍ¤Ï²ÖºéÆÁ±É¹â¤«¤éºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£¸Î¾ã¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à55»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.327¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.891¤È¹âÂ´¿·¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£9·îËö¤Ë¤Ï1·³¤Ë¾º³Ê¤·¡¢½é°ÂÂÇ¤âµÏ¿¡£¥ª¥Õ¤Ï¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£µð¿Í¤Ï¼çË¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ê¤«¡¢¼ã¤ÂçË¤¸õÊä¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë