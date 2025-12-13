¡Ö¹ÈÇò¡×½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½²ñ¸«¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ø³«¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ
¡ÖVenue101 ¹ÈÇòSPECIAL¡×
¡ÖVenue101 ¹ÈÇòSPECIAL¡×¤¬12·î16Æü23»þ¤«¤éNHKÁí¹ç¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¹ÈÇò½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½²ñ¸«¤Î¡ÈÆÈÀêÌ©Ãå¡É±ÇÁü¤òÂç¸ø³«¡£²ñ¸«¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¸«¤¨¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤È¤Ï¡Ä¡©
ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏCANDY TUNE¡¢HANA¡¢M!LK¤Î£³ÁÈ¤¬À¸½Ð±é¤·¥È¡¼¥¯¤È¥é¥¤¥Ö¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
Ëè½µÅÚÍË23»þ¡¢NHK101¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖVenue101¡×¡£¡ÖÅÚÍË23»þ¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢MC¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤È¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢³Ú¤·¤¯¡¦Ç®¤¯¥é¥¤¥Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¹ÈÇò SPECIAL¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃÊÌÈÇ¡£¤¢¤ÈÈ¾·î¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡ÖÂè76²ó NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½²ñ¸«¤ÎÉñÂæÎ¢Ì©Ãå±ÇÁü¤«¤éÆÈÀê½é½Ð¤·¾ðÊó¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÅÁ¤¨¤ë¡£
Àè·î14Æü¡¢½é½Ð¾ì10ÁÈ¤ò´Þ¤à¡¢º£Ç¯¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì²Î¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Venue ¤Ç¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À½é½Ð¾ì²Î¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢´öÅÄ¤ê¤é¡¢&TEAM¡¢CANDY TUNE¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢HANA¡¢FRUITS ZIPPER¡¢M!LK¤Î8ÁÈ¤Ë´°Á´Ì©Ãå¡£²ñ¸«¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¶ÛÄ¥¤ÎÉ½¾ð¤ä¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦»Ñ¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÉñÂæÎ¢¤ò¸ø³«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¸«¤ÎÎ¢¤Ç³À´Ö¸«¤¨¤¿CANDY TUNEÎ©²Ö¶×Ì¤¤ÎÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë¶ÛÄ¥¤Î¤Û¤°¤·Êý¤ä¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î°Õ³°¤Ê¡ÈÇº¤ß¡É¡¢M!LKÁ¾Ìî½ØÂÀ¤¬µ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ÇÊü¤Ã¤¿¡È¤È¤¢¤ë°ì¸À¡É¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤Ê¤É¡¢Venue¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎ¢Â¦¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤âÆÏ¤±¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤Î3ÁÈ¤¬½¸·ë¡£È¯É½²ñ¸«¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ä¡¢¹ÈÇòËÜÈÖ¤ò¹µ¤¨¤¿¿´¶¤Ê¤É¡¢º£¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢3ÁÈ¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¤ªÆÏ¤±¡£CANDY TUNE ¤Ï¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤òÈäÏª¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£HANA ¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè´¶¤¸¤Æ¤¤¿»×¤¤¤Èº£¸å¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¿·¶Ê¡ÖNON STOP¡×¡£¹¶¤á¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥À¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¡£¤½¤·¤ÆM!LK¤Ï¶ÊÃæ¤Î¡ÈÌÇ¥Ý¡¼¥º¡É¤¬SNS¤ÇÂç¥Ð¥º¥êÃæ¤Î¡¢¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡È½é½Ð¤·¾ðÊó¡É¤âÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡£