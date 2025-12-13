CDÌ¤ÂÐ±þ¤ÎPlayStation 5¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤ÆCD¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡©
¥½¥Ë¡¼¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤Ç¤¢¤ëPlayStation 5(PS5)¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¥É¥é¥¤¥ÖÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢Ultra HD Blu-rayÂÐ±þ¥É¥é¥¤¥Ö¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²»³ÚCD¤òÄ¾ÀÜºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢USBÀÜÂ³¤Î³°ÉÕ¤±CD-ROM¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÄÌ¾ïPS5¤Ç¤ÏCD¤Ç²»³Ú¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥²¡¼¥àµ¡¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦Will It Work?¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤ÆPS5¤ÇCD¤òºÆÀ¸¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PS5¤äPS4¤Ï¡¢Xbox¤ä°ìÈÌÅª¤ÊBlu-ray¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢CD¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ßµ¡Ç½¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï²»³ÚCD¤ä¥Ç¡¼¥¿CD¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÈÌÅª¤Ê³°ÉÕ¤±USB¸÷³Ø¥É¥é¥¤¥Ö¤òÀÜÂ³¤·¤Æ¤âPS5¤Ï¤½¤ì¤é¤òÇ§¼±¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Will It Work?¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥é¥¤¥È¥óÀ½¥É¥é¥¤¥Ö¤Î°ìÉô¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖLink to TV¡×µ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ©¸Â¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Link to TV¤ÏËÜÍè¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤òÆÃÊÌ¤Ê¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÞÆþ¤·¤¿CD¤äDVD¤ÎÃæ¿È¤òÆÉ¤ß¼è¤êÀìÍÑ¤ÎFAT32 USB¥á¥â¥ê¤È¤·¤Æ¥Û¥¹¥È¤Ë¸«¤»¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥È¥ì¥¤¤ò³«¤±¤Æ¥¤¥¸¥§¥¯¥È¥Ü¥¿¥ó¤òÄ¹²¡¤·¤·¡¢LED¤¬ÎÐ¤ËÅÀÅô¤·¤¿¤éLink to TV¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Link to TV¥â¡¼¥É¤ò»È¤¦¤ÈPS5¤ÏCD-RW¤òUSB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥×¥ê¤«¤éMP3¤äMPEG-4Æ°²è¡¢JPEG²èÁü¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÊýË¡¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÄÌ¾ï¤ÎCD-RW¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢PS5¤Î¥¹¥í¥Ã¥È¥í¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¼°¥É¥é¥¤¥Ö¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¼è¤ê½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë8cm¤Î¥ß¥ËCD¤äÌ¾»É·¿CD¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ÂÁ´¤ËÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¿¤À¤·¡¢PS5¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¼ÂÁõ¤Ë¤ÏÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËMP3¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯Ä¾²¼¤Î¡Ömusic¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤Ë³ÊÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥×¥ê¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½¾Íè¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯·Á¼°¤ÎMP3 CD¤Ï¤³¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¹½À®¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢PS5¤Ç¤ÏºÆÀ¸¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ï¤Î²»³ÚCD¤Î¥ê¥Ë¥¢PCMºÆÀ¸¤Ï¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ç¡¼¥¿CD¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤Ã¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²»À¼¥È¥é¥Ã¥¯¤È¥Ç¡¼¥¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬º®ºß¤¹¤ëCD EXTRA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ç¡¼¥¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢QuickTime¤ÎSorenson¤Ê¤É¤Î¸Å¤¤¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºÆÀ¸¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡£MPEG-4Æ°²è¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢³ÈÄ¥»Ò¤ä¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÌäÂê¤ÇÇ§¼±¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»ÔÈÎ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ò³Ú¤·¤àÌÜÅª¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Lite-On¤ÎLink to TV¥â¡¼¥É¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¼«ºî¤Î¥Ç¡¼¥¿CD¤ËÆþ¤ì¤¿MP3¡¢MPEG-4Æ°²è¡¢JPEG¤ÏPS5¤ÇºÆÀ¸²ÄÇ½¡£¤¿¤À¤·MP3¤Ï¥ë¡¼¥ÈÄ¾²¼¤Îmusic¥Õ¥©¥ë¥ÀÉ¬¿Ü¡¢¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ï¥ë¡¼¥ÈÄ¾²¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ç¤°ÕÌ¾¤Î¥Õ¥©¥ë¥ÀÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êÍ×·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Will It Work?¤Ï¡¢¡ÖPS5¤ÇCD¤òºÆÀ¸¤µ¤»¤ëÎ¢µ»¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¹½À®¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¹þ¤ó¤À¥á¥Ç¥£¥¢¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßÍ¸ú¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£